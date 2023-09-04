 تركيا تحطم رقما قياسيا بحجم الصادرات في أغسطس بإجمالي بلغ 21 مليار دولار - بوابة الشروق
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تركيا تحطم رقما قياسيا بحجم الصادرات في أغسطس بإجمالي بلغ 21 مليار دولار

أنقرة - قنا
نشر في: الإثنين 4 سبتمبر 2023 - 5:31 م | آخر تحديث: الإثنين 4 سبتمبر 2023 - 5:31 م

أعلن عمر بولات وزير التجارة التركي اليوم، أن بلاده سجلت صادرات بقيمة 21 مليار دولار في أغسطس الماضي، مبينا أن ذلك أعلى قيمة صادرات خلال الشهر على الإطلاق.

وأوضح بولات في تدوينة على وسائل التواصل الاجتماعي، أن صادرات تركيا نمت بنسبة 1.6 في أغسطس الماضي.

ولفت الوزير التركي إلى أن قيمة الصادرات وصلت هذا المستوى رغم تباطؤ الاقتصاد العالمي، ورغم آثار الزلزال الذي شهدته تركيا في فبراير المنصرم.

وقال: "ارتفعت الصادرات التركية إلى 21 مليارا و619 مليون دولار في أغسطس بزيادة 1.6 بالمئة".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أعرب في تصريحات في يونيو الماضي، عن رغبة بلاده في زيادة قيمة صادراتها إلى 265 مليار دولار بنهاية العام الجاري، وإلى 285 مليار دولار العام المقبل.

كما أكد على أن تركيا تستهدف الوصول بصادراتها إلى أكثر من 400 مليار دولار عام 2028.

 

 

 

 

 

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