تركيا تحطم رقما قياسيا بحجم الصادرات في أغسطس بإجمالي بلغ 21 مليار دولار

أعلن عمر بولات وزير التجارة التركي اليوم، أن بلاده سجلت صادرات بقيمة 21 مليار دولار في أغسطس الماضي، مبينا أن ذلك أعلى قيمة صادرات خلال الشهر على الإطلاق.

وأوضح بولات في تدوينة على وسائل التواصل الاجتماعي، أن صادرات تركيا نمت بنسبة 1.6 في أغسطس الماضي.

ولفت الوزير التركي إلى أن قيمة الصادرات وصلت هذا المستوى رغم تباطؤ الاقتصاد العالمي، ورغم آثار الزلزال الذي شهدته تركيا في فبراير المنصرم.

وقال: "ارتفعت الصادرات التركية إلى 21 مليارا و619 مليون دولار في أغسطس بزيادة 1.6 بالمئة".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أعرب في تصريحات في يونيو الماضي، عن رغبة بلاده في زيادة قيمة صادراتها إلى 265 مليار دولار بنهاية العام الجاري، وإلى 285 مليار دولار العام المقبل.