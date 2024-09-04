محافظ أسيوط يوجه بدعم المستشفى العام بكمية من الأنسولين لتقديم أفضل خدمة للمرضى

استكمل اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، جولاته الميدانية المفاجئة على المنشآت الصحية، حيث تفقد مستشفى أسيوط العام "الشاملة" في الثالثة صباحاً؛ للوقوف على الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، ومتابعة الانضباط والتأكد من تواجد القوى البشرية بجميع التخصصات بالأقسام.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وإسلام عوض مستشار المحافظ للإعلام والاتصال السياسي والمتحدث الرسمي للمحافظة.

وبدأ محافظ أسيوط، جولته بالمستشفى بتفقد قسم الاستقبال العام، وتابع الحالات المترددة عليه، كما تفقد وحدة العناية المركزة، وقسم الباطنة، والحروق، وقسم الأطفال، ووحدة المبتسرين التي تضم 19 حضانة؛ وذلك للوقوف على الخدمات المقدمة للمترددين على المستشفى، واطمأن على مستوى الخدمة الطبية، ومدى الالتزام بضوابط تنظيم العمل.

كما اطمأن أبوالنصر على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بأقسام المستشفى، وقرر دعم المستشفى بكمية من الأنسولين من شحنات الأدوية التي وصلت مخازن مديرية الصحة لدعم المستشفيات بها.

وخلال جولته التفقدية، التقى المحافظ بالأطباء، موجهاً بحسن استقبال المرضى وتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية لهم، مؤكداً استمرار المحافظة في توفير كل سبل الدعم لتطوير قدرات المستشفيات لتقديم خدمة علاجية مميزة للمرضى والمترددين عليها، مشيراً إلى أن الدولة لا تدخر جهداً في سبيل تقديم أوجه الدعم اللازم للقطاع الصحي داخل المحافظة.