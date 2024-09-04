النيابة تفتح التحقيق في حادث انهيار عقار أرض الجولف

• استخراج 7 ضحايا من أسفل انقاض العقار.. بينهم 5 أحياء

• الحماية المدنية تستعين بكلاب بوليسية للوصول لأماكن الضحايا تحت الأنقاض.. والبحث مستمر لليوم الثاني

• العقار أنشئ عام 1972.. وشاهد: أعمال تشطيبات تسببت في سقوطه

تحقق نيابة مدينة نصر في واقعة انهيار عقار أرض الجولف بمنطقة النزهة بالقاهرة، واستدعت مسئولي حي مدينة نصر لسماع أقوالهم حول انهيار العقار للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

وأمرت النيابة بالاستعلام عن الحالة الصحية لمصابي العقار والاستماع لأقوالهم، واستدعاء مالك العقار للاستماع إلى أقواله وعدد من الجيران وشهود العيان، وصرحت بدفن جثامين ضحيتين، وشُكلت لجنة هندسية لفحص مدى سلامة العقارات الملاصقة للعقار المنهار.

وبينت التحقيقات أن العقار تم إنشاؤه في أوائل سبعينيات القرن الماضي بترخيص عام 1972، ومنذ بضع سنوات صدر له قرار إخلاء نظراً لحاجته للترميم لقدم أساسه، وقد غادرته بعض الأسر وظلت أسر أخرى تعيش فيه.

وأشارت التحقيقات إلى أن العقار مكون من طابق أرضي و4 طوابق ويوجد بالطابق الأرضي صيدلية ومحل.

وتواصل قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، جهودها لانتشال مفقودين أسفل الكتل الخرسانية وركام العقار، بعدما نجحت في انتشال 7 ضحايا من بينهم حالتي وفاة، نقلا إلى ثلاجة مستشفى منشية البكري بمنطقة مصر الجديدة، بينما نقل المصابين إلى مستشفى هيلوبليس لتلقي العلاج.

واستعانت قوات الإنقاذ البري، بكلاب بوليسية للبحث عن السكان المفقودين تحت الأنقاض وسرعة انتشال أي ضحايا من أسفل الكتل الخرسانية.

وقال أحد شهود العيان إن العقار مكون من 5 طوابق عبارة عن شقق سكنية وفي الطابق الأرضي صيدلية ومحل ملابس، مشيرا إلى أنه كانت هناك بعض أعمال التشطيبات والتجهيزات لتحويل شقة سكنية إلى مركز علاج طبيعي مما تسبب في الانهيار.

وتابع الشاهد لـ "الشروق"، أنه عقب سماع صوت ارتطام قوي يتابعه أصوات صرخات عالية وقتها هرول لاستبيان الأمر فوجد أتربة كثيفة تتعالى من شدة انهيار العقار، مشيرا إلى أن عدد كبير من المتواجدين داخل العقار عندما شعر بالانهيار هرول للخارج، ومنهم حارس العقار والعاملين بالصيدلية.

وأشار إلى أنه من بين المصابين الذي تم استخراجهم من أسفل الأنقاض طفلين كانا يلعبان بالممر داخل العقار وانهارت عليهم الكتل الخرسانية.

وكشف مصدر أمني لـ "الشروق" أن التحريات الأولية أشارت إلى أن انهيار العقار جاء نتيجة قيام أحد الأشخاص بإجراء بعض التشطيبات بالطابق الثاني في العقار.

وقالت التحريات إن انهيار العقار تسبب في وقوع ضحايا ومفقودين تحت الأنقاض بالإضافة إلى تهشم 5 سيارات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا يفيد انهيار عقار مكون من دور أرضي و4 طوابق بمنطقة أرض الجولف بحي النزهة، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بعدد من سيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ البري وعدد كبير من الأوناش والمعدات الثقيلة لمكان الواقعة، للبحث عن مفقودين.

وفرض الأجهزة الأمنية كردون بمحيط العقار وإخلاء العقارات الملاصقة، بالإضافة إلى فصل الغاز الطبيعي والكهرباء للحفاظ على سلامة المواطنين.