أعلن مسؤول صحي يمني، اليوم الأربعاء، ارتفاع ضحايا وباء الكوليرا بمحافظة تعز إلى 36 حالة وفاة وأكثر من 5 آلاف إصابة منذ مطلع العام الجاري 2024.

وقال تيسير السامعي مسؤول الإعلام في مكتب وزارة الصحة بمحافظة تعز في تصريح ، لوكالة (د. ب. أ)، إن "عدد الوفيات جراء مرض الكوليرا في المحافظة ارتفع إلى 36 حالة، منذ مطلع العام الجاري 2024 ".

وأضاف أن "عدد حالات الإصابة بالكوليرا في المحافظة وصل إلى خمسة آلاف و 45 حالة منها 706 حالات مؤكدة بالفحص المخبري".

وحول انتشار حمى الضنك أوضح السامعي أن" السلطات الصحية رصدت ألفا و 898 حالة مند بداية العام الجاري حتى اليوم، دون تسجيل أي حالة وفاة بهذا المرض".

كما أشار المسؤول الصحي إلى أن" حالات الإصابة بمرض الحصبة في المحافظة بلغت ألفا و171 حالة مشتبه إصابتها منها ثماني وفيات خلال الفترة ذاتها ".

ولفت السامعي إلى أن" استمرار الأمراض يأتي بسبب المعاناة الكبيرة التي يواجهها القطاع الصحي جراء تداعيات الحرب ".

وحذر من استمرار انتشار الأمراض والأوبئة جراء تواصل موسم الأمطار في البلاد، مفيدا بأن الوضع بحاجة إلى تدخل عاجل من المانحين لتوفير متطلبات القطاع الصحي الذي يواجه واحدة من أصعب المراحل جراء نقص التمويل.

يشار إلى أن نحو 200 شخص لقوا حتفهم مع إصابة المئات جراء الفيضانات في عدة محافظات يمنية، منذ مطلع آب/ أغسطس الماضي، وسط تحذيرات أممية من عواقب إنسانية وصحية جراء السيول.