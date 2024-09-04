أكرم أبو ريدة مديرًا لبطولة العالم لكرة اليد للكراسي المتحركة بمصر

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استقر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة الدكتور محمد الأمين على اختيار أكرم أبو ريدة، مديرًا لبطولة العالم للكراسي المتحركة والتي تستضيفها مصر.

تقام منافسات البطولة خلال الفترة من 17 وحتى 21 سبتمبر الجاري على مجمع صالات حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وقد أسفرت قرعة البطولة عن وقوع المنتخب المصري في المجموعة الثانية بجوار كلًا من: “الهند، البرتغال، وتشيلي“.

وتعد هذه النسخة الثانية من البطولة، حيث أقيمت النسخة الأولى لبطولة العالم للكراسي المتحركة في مصر 2022، وحصل المنتخب المصري على المركز الثاني والميدالية الفضية.

ويشارك في البطولة 8 منتخبات من مختلف دول العالم وهم: “مصر، البرازيل، اليابان، فرنسا، أمريكا، الهند، البرتغال، وشيلي“.

وكان قد التقى أمس الثلاثاء، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد والدكتور محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري ومحمد يحيى لطفي رئيس شركة المتحدة للرياضة للبحث عن آخر الاستعدادات الخاصة باستضافة البطولة.