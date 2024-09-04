مستشار الأمن الوطني التشيكي: واثقون من إبرام صفقة نهائية مع كوريا الجنوبية لمشروع محطة نووية

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التقى الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك – يول، اليوم الأربعاء، بمستشار الأمن الوطني التشيكي توماس بويار الذي يزور البلاد.

وقال بويار: "بالنسبة لجمهورية التشيك، نعتقد اعتقادا راسخا أننا سنبرم صفقة نهائية مع كوريا الجنوبية لبناء محطة دوكوفاني للطاقة النووية"، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وجاء ذلك بعد أن قدمت شركة "ويستنجهاوس" الأمريكية مؤخرا شكوى إلى سلطات مكافحة الاحتكار التشيكية احتجاجا على اختيار شركة كورية كمقدم العطاء المفضل لمشروع بناء محطة دوكوفاني للطاقة النووية.

وقال بويار، إن الحكومة التشيكية مهتمة بتعزيز التعاون الشامل مع كوريا الجنوبية عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك الطاقة النووية والصناعة والاستثمار والدفاع والنقل والبحث والتطوير.

وأضاف: "سنبذل قصارى جهدنا للتحضير حتى تكون زيارة الرئيس يون إلى جمهورية التشيك بدعوة من رئيس الوزراء بيتر فيالا بمثابة فرصة لتعزيز العلاقات بين البلدين بدرجة كبيرة".

وبدوره، قال يون، إنه سيقدم الدعم الكامل لضمان نجاح مشروع بناء محطة الطاقة النووية، وطلب تعاون بويار في توسيع التعاون ذي المنفعة المتبادلة، حسبما ذكر المكتب الرئاسي.

وقال يون، أيضا إنه يهدف إلى تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين خلال زيارته القادمة، المتوقعة في وقت لاحق من هذا الشهر.