السوداني يدعو إلى رفع مستوى تشكيلات الجيش لاستدامة الأمن والاستقرار في العراق

دعا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني القائد العام للقوات المسلحة اليوم الأربعاء، إلى رفع مستوى الاستعداد القتالي والجاهزية لجميع صنوف القوات المسلحة، والاهتمام بالتدريب والتجهيز والتسليح لمواجهة تتظيم داعش.

وشدد السوداني، خلال زيارة اليوم إلى مقر وزارة الدفاع واجتماعه بوزير الدفاع وقادة الصنوف، على الارتقاء بعمل صنوف وتشكيلات الجيش بما يجعلها مواكبة للتطورات والمهام الأمنية بمختلف أشكالها من أجل استدامة الأمن والاستقرار.

وطالب بضرورة تفعيل العمل الاستخباري والقيام بعمليات استباقية ضد أوكار ومضافات تنظيم داعش الإرهابي، وأنْ تنسق الجهات الاستخبارية مع الأجهزة الأمنية لمراقبة ومتابعة عصابات تهريب المخدرات.

ودعا السوداني، إلى العمل المستمر من قبل جميع القادة والآمرين بجميع المستويات، ومتابعة تشكيلاتهم ووحداتهم والوقوف على متطلبات رفع مستوى الاستعداد القتالي والجاهزية، والاهتمام بالتدريب والتجهيز والتسليح، خصوصا تشكيلات القوة الجوية وطيران الجيش، من خلال الاستمرار بتكثيف التدريبات الخاصة للطيارين، وتأمين مستلزمات تأهيل الطائرات واستثمار جميع أبواب الصرف لإبرام عقود التسليح واختيار الجهات التعاقدية الرصينة.

وأشار إلى ضرورة الاهتمام بالأمور الشخصية للمقاتلين في مختلف الجوانب وتفعيل المعايشة الميدانية من قبل القادة مع المنتسبين بالإضافة إلى تكثيف جهود محاربة الفساد في جميع مفاصل الوزارة واعتماد معايير الكفاءة والمهارة والوطنية والمهنية في اختيار الضبّاط الناجحين وتكليفهم بالواجبات.

وحسب بيان للحكومة العراقية، تمت مناقشة مستوى الاستعداد القتالي ورفع الجاهزية لجميع تشكيلات الجيش وقيادات القوات البرية والجوية وطيران الجيش والقوة البحرية والدفاع الجوي لغرض رفع الاستعداد القتالي والجاهزية.