وزير الخارجية الأمريكي: أبلغنا عدة دول أن الاعتراف بفلسطين سيزيد المشاكل

قال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة أبلغت عدة دول بأن الاعتراف بدولة فلسطينية سيتسبب في مزيد من المشاكل، مشيراً إلى أنه لن يبدي رأيه في مناقشة إسرائيل لضم الضفة الغربية، لكن ذلك ليس نهائياً.

واعتبر روبيو، في تصريحات صحفية، أن مسألة ضم الضفة "كانت متوقعاً تماماً"، مضيفاً: "لقد أبلغنا هذه الدول أن الاعتراف بفلسطين لن يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية، بل سيؤدي إلى إجراءات متبادلة، وسيصعّب وقف إطلاق النار" في قطاع غزة، بحسب ما نقلته شبكة الشرق الإخبارية.

وأشار إلى أنه "في اليوم الذي أعلن فيه الفرنسيون خطتهم للاعتراف بفلسطين، انسحبت حركة حماس من طاولة المفاوضات، وزادت مطالبها، وتوقفت عن التفاوض"، مؤكداً أن بلاده حذرت من هذا السيناريو "وقد حدث بالفعل".

وأضاف: "أحياناً لا يستمع هؤلاء الناس، ويفعلون ما يمليه عليهم وضعهم الداخلي، لكن ستكون هناك عواقب لذلك"، مشيرا إلى إلى أن السلطة الفلسطينية لديها "مشاكلها الخاصة" وتقوم "بدفع الأموال للناس لقتل الإسرائيليين".

وأوضح أن بلاده "أبلغت كل الدول التي تنوي الاعتراف بدولة فلسطينية أن هذا الاعتراف زائف وغير حقيقي، وإذا مضت قدماً، فستخلق مشكلات كبيرة، وسيكون هناك رد فعل من إسرائيل، كما سيُعقّد التوصل إلى وقف إطلاق النار، وقد يؤدي إلى أعمال عنف كتلك التي وقعت في الضفة".