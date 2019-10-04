عجمان يفوز على الوصل بهدف نظيف في الدوري الإماراتي

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حافظ فريق عجمان على سجله خاليا من الهزائم في دوري الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم بفوزه على ضيفه الوصل 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة الثالثة من المسابقة، والتي شهدت فوز الفجيرة على خورفكان 2 / 1.

ويدين عجمان بالفضل في هذا الفوز للاعبه أبو بكر ستيف تراولي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 21.

وشهدت المباراة طرد محمد أحمد الشيحي لاعب عجمان في الدقيقة 13.

ورفع عجمان رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف شباب الأهلي دبي، وتوقف رصيد الوصل عند نقطة واحدة في المركز الثالث عشر.

وفي المباراة الثانية، فاز الفجيرة على خورفكان 2 / 1.

وسجل هدفي الفجيرة فيرناندو جابرييل في الدقيقتين 34 من ركلة جزاء والأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة، فيما سجل هدف خورفكان روبسون دي باولا في الدقيقة الرابعة.

ورفع الفجيرة رصيده إلى ست نقاط في المركز الخامس بفارق الأهداف خلف العين، وتوقف رصيد خورفكان عند نقطة في المركز الحادي عشر مناصفة مع النصر.