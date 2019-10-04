وزير الاتصالات يلتقي مسئولي شركة شنجن جودكس للتكنولوجيا وشركة ساي وير للأنظمة

استقبل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات محي عبد الغني نائب رئيس شركة شنجن جودكس للتكنولوجيا Shenzhen Goodix Technology لتقنية الاتصالات اللاسلكية، والدكتورهشام هداره الرئيس التنفيذي لشركة ساي وير للأنظمة Si-Ware Systems، وذلك في اطار الاعلان عن استحواذ شركة جودكس العالمية الرائدة في مجال أشباه الموصلات لأجهزة الاستشعار الحيوية على الملكية الفكرية وبراءات اختراع قسم الدوائر المتكاملة محددة التطبيقات ASIC من شركة ساي وير للأنظمة وانشاء مركز تميز للشركة في القاهرة بمسمى "جودكس للتكنولوجيا".

وخلال اللقاء وزير الاتصالات على أن الوزارة تعمل على تنفيذ استراتيجية متكاملة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة التصدير في مجال الإلكترونيات، وتحرص دائماً على التعاون مع الشركات العالمية ودعم الشركات المصرية العاملة في هذا المجال.

وأوضح محي عبد الغني نائب رئيس شركة شنجن جودكس للتكنولوجيا؛ أن شركة جودكس هى شركة صينية تبلغ قيمتها التسويقية نحو 13 مليار دولار، موضحا أن عملية الاستحواذ وانشاء المركز بالقاهرة جاءت للاستفادة من الكوادر المصرية المتميزة على مستوى العالم في مجال تصميم الدوائر المتكاملة بهدف تسريع تطوير منتجاتها المبدعة في المستقبل.

وأشار الدكتور هشام هداره الرئيس التنفيذي لشركة ساي وير للأنظمة إلى أن الشركة بما تمتلكه من تميز وريادة في مجال تصميم الدوائر المتكاملة في مصر، تفخر بأنها اجتذبت شركة رائدة عالمياً مثل شركة جودكس لإنشاء مركز تصميم جديد في القاهرة من خلال هذا الاستحواذ.

حضر اللقاء؛ الدكتور حسام عثمان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للإبداع التكنولوجي وصناعة الإلكترونيات والتدريب.

والجدير بالذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تضطلع بتنفيذ المبادرة الرئاسية "مصر تصنع الإلكترونيات" بهدف تحويل مصر لمركز ومصنع إقليمي للسوق الأفريقية والعربية والأوروبية، لتصميم وتصنيع الإلكترونيات المتطورة، والاستفادة من صناعة الإلكترونيات كأحد أكبر الدعائم لنمو الاقتصاد المصري وكمساهم رئيسي في مضاعفة الصادرات المصرية، وتقليل الواردات من الأجهزة الإلكترونية والكهربائية للسوق المحلية، بما يوفر مئات الآلاف من فرص العمل.