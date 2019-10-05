بومبيو يبدأ غدا مباحثات في اليونان حول التعاون العسكري المشترك

يبدأ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو غدا السبت في العاصمة اليونانية أثينا مباحثات مع الحكومة اليونانية تتناول عددا من القضايا المشتركة.

وقالت دوائر بالخارجية اليونانية إن المحادثات التي يجريها بومبيو هناك ستتركز على توسيع التعاون العسكري بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي "ناتو" ، كما تتناول موضوعات الطاقة.

ومن المقرر أيضا أن تتم مناقشة الوضع في شرقي البحر المتوسط ومشكلة الهجرة.

صارت العلاقات بين أثينا وواشنطن أكثر عمقا بعد حالة الفتور التى شهدتها العلاقات الأمريكية التركية.

وصل بومبيو مساء اليوم الجمعة إلى العاصمة اليونانية أثينا لكنه سيبدأ مباحثاته غدا السبت.

كان بومبيو زار من قبل كلا من إيطاليا (أمس الخميس ) حيث التقى بالبابا فرنسيس وزار القرية التي ينتمي إليها أجداده قبل هجرتهم إلى الولايات المتحدة ، كما زار اليوم الجمعة جمهورية الجبل الأسود (مونتينيجرو) ومقدونيا الشمالية قبل توجهه مساء اليوم إلى اليونان.

وأشاد بومبيو بقرار جمهورية مونتينيجرو (الجبل الأسود) في السعي للحصول على عضوية منظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) والانفصال عن روسيا.

وقال الوزير عقب اجتماع مع رئيس الوزراء دوسكو ماركوفيتش في بودجوريتشا: " رأينا أيضا التزام الجبل الأسود في مواجهة تهديدات القرن الحادي والعشرين" .

وأضاف أن التعاون المباشر في مجال الأمن الإلكتروني أدى إلى "سد ثغرات أمنية (إلكترونية) ضد أحدث البرامج الروسية الخبيثة، والتي تحمي الآن مليارات الأجهزة في أنحاء العالم".

وانضمت أصغر جمهورية يوغسلافية سابقة إلى حلف الناتو في حزيران/يونيو 2017، لتكمل بهذا انفصالها عن روسيا. وكانت هذه الخطوة بمثابة الرقعة المتبقية من الساحل الأدرياتيكي، التي تنضم للحلف.

وكان انفصال مونتينيجرو عن روسيا صاحبته توترات شملت اتهامات بتدخل روسيا في الانتخابات البرلمانية التي جرت في البلاد في عام 2016، وخططا لتنفيذ انقلاب. وتلى ذلك حكم أصدرته إحدى محاكم مونتينيجرو ضد اثنين من الدبلوماسيين الروس.

كما حث بومبيو مونتينيجرو التي تتفاوض من أجل الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، على تكثيف الجهود للقضاء على الفساد وتعزيز سيادة القانون وضمان حرية الإعلام.

ويتعرض رئيس مونتينيجرو، ميلو ديوكانوفيتش، الذي يتولى حكم البلاد منذ 1991، للانتقاد في الداخل والخارج بسبب الفساد والمحسوبية وممارسة الضغوط على الإعلام.