الرئيس الأوكراني: قرارات بوتين بشأن استقلال العديد من مناطق أوكرانيا باطلة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، إن مراسيم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الاعتراف بشبه جزيرة القرم وجمهورية لوهانسك ودونيتسك الشعبيتين ومنطقتي خيرسون وزاباروجيا كمناطق مستقلة باطلة.

وأصدر زيلينسكي، مرسوما يؤكد على أن أراضي أوكرانيا جزء لا يتجزأ من حدود الدولة المعترف بها دوليا، ولا يجوز انتهاكها وأن سيادة أوكرانيا تغطي كامل أراضيها.. حسبما ذكرت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية.

وأكد مرسوم الرئيس الأوكراني أيضا، على الحق السيادي غير القابل للتصرف لأوكرانيا في استعادة وحدة أراضيها والحفاظ عليها داخل حدود الدولة المعترف بها دوليا.

وأجرت دونيتسك ولوهانسيك وكذلك منطقتي زابوروجي وخيرسون، في الفترة من 23 سبتمبر وحتى 27 سبتمبر الماضي، استفتاءات بشأن الانضمام إلى روسيا، وصوتت الغالبية العظمى من السكان لصالح الانضمام إلى موسكو.

وأصدر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في وقت سابق قرارا من قبل مجلس الأمن القومي والدفاع في كييف، قال فيه إنه من المستحيل إجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي سياق متصل، قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين، اليوم الثلاثاء، إن روسيا ستنتظر حتى يغير الرئيس الأوكراني الحالي أو الرئيس المقبل موقف بلاده بشأن المفاوضات مع روسيا، لأن الجهود المبذولة لإجراء محادثات والتوصل إلى اتفاقات تتطلب مشاركة كييف.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.