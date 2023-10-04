الرئيس السيسي: وفاة عبدالناصر كانت ضربة كبيرة وقاسية على وجدان الشعب المصري

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن شخص الرئيس، كان أحد عناصر القوى الشاملة في مصر خلال الفترة ما بين 1967 إلى 1973.

وأضاف في كلمة له خلال فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، مساء الأربعاء، أن وفاة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، مثلت تحديًا آخر في عام 1970، منوهًا أنها «كانت ضربة كبيرة وقاسية على وجدان الشعب المصري».

وأكمل: «كنا نتأثر بالبيئة الدولية الموجودة؛ صراع بين قوتين عظمتين أمريكا والاتحاد السوفيتي، والجيل الذي لم يعش تلك الفترة لا يستطيع قول تأثيرها على مجريات الأحداث».

واستطرد: «كانت تقرر مصائر دول بناء على المباحثات التي تجريها تلك القوى العظمى. والأمر كان له تأثير كبير على استعادة وبناء قدراتنا التي تمكننا من استكمال المهمة واستعادة الأرض».

وتابع: «نختلف مع كل اللي بيتكلم مع الموضوع، لكن لو عشت ودقت الحالة من 1967 لـ1973 هتعرف إن مصر مش انتصرت ولكن قفزت».

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الأربعاء، فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، وذلك احتفالا باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد الذي مرّ عليه 50 عاما.

وتقام فعاليات الندوة التثقيفية الثامنة والثلاثين، بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من كبار رجال الدولة.

ومن المقرر أن تشهد الندوة، عرض أفلام تسجيلية، وعروضًا فنية وغنائية، وتكريمًا لأسر الشهداء والمصابين وأبطال القوات المسلحة.