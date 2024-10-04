بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، يقيم المركز القومي للسينما أمسية سينمائية تحت عنوان "يوم النصر" يوم الإثنين المقبل 7 أكتوبر، بمقر المجلس الأعلى للثقافة. يعرض خلالها فيلم "المحارب أحمد بدوي" للمخرج عاطف شكري، من إنتاج المركز القومي للسينما عام 2015.

عقب عرض الفيلم، تقام ندوة تديرها سحر عبد العال، طبيب واستشاري الصحة الأسرية والنفسية، لمناقشة الجمهور حول مشاهدتهم للفيلم والحديث عن المجتمع المصري قبل نصر أكتوبر والتحولات والتغيرات التي طرأت عليه بعد الانتصار المجيد. كما تستضيف الندوة المهندس سعيد قطايف، مهندس عمليات ورسام خرائط حرب أكتوبر، وهو أحد أبطال أكتوبر، للحديث عن بطولات ومعارك أكتوبر المجيدة.

وسيكون الحضور مميزًا، حيث يشارك الدكتور حسين بكر، رئيس المركز القومي للسينما، والمونتيرة منار حسني، الرئيس الأسبق للمركز القومي للسينما، ومخرج الفيلم الأستاذ عاطف شكري.

جدير بالذكر أن فيلم "المحارب" هو فيلم تسجيلي ينتمي إلى نوعية أفلام السيرة الذاتية، ويتناول قصة بطولة الفريق أحمد بدوي، أحد رموز حرب أكتوبر المجيدة.