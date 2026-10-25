انطلق الموكب الجنائزي لشهداء الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة القديس جاورجيوس في قرية حمود بمحافظة الكرك، الأحد، من مستشفى الكرك الحكومي باتجاه الكنيسة، وسط حضور شعبي كبير.

وقال الأب يوحنا حماتي، لقناة «المملكة» إن بطريرك المدينة المقدسة وسائر أعمال فلسطين والأردن، ثيوفيلوس الثالث، سيترأس صلاة الجنازة على أرواح الضحايا عند الساعة الواحدة ظهرا بجانب الكنيسة.

ويُوارى الضحايا الثرى في موقع أُعد خصيصا مقابل الكنيسة، يضم قبرا جماعيا ونصبا تذكاريا تخليدا لذكراهم.

من جهته، أكد رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان، أن جميع أجهزة الدولة تعمل على ملاحقة منفذي الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة في قرية الحمود بمحافظة الكرك، تمهيدًا للقبض عليهم وتقديمهم إلى العدالة.

وقال حسان، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأحد، إن الأردن شهد خلال العقود الأربعة الماضية انتشارًا للتطرف والتشدد والفكر التكفيري، مشددًا على ضرورة مواصلة الجهود لتجفيف منابعه واجتثاثه من جذوره، ومؤكدًا أنه لا مكان لهذه الأفكار في المجتمع الأردني.

وأضاف أن مواجهة التطرف لا تقتصر على الجانب الأمني، بل تشمل أيضًا الوعي والفكر، محذرًا من أن الفتنة والعصبية والعنصرية والتطرف تهدد تماسك المجتمعات واستقرار الأوطان، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «عمّون».

وشدد رئيس الوزراء على أن التنوع والتماسك والانفتاح تمثل ركائز أساسية للازدهار الفكري والعلمي والحضاري والثقافي، مؤكدًا أن هذه المبادئ تشكل جزءًا من الأسس التي قامت عليها المملكة الأردنية الهاشمية.