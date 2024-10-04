الأهلي يعلن موعد عودة كولر استعدادا للسوبر المحلي

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كشف محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي موعد عودة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق من أجازته السلبية.

وأشار رمضان في تصريحات عبر قناة LTC إلى أن كولر سيعود إلى القاهرة قادما من سويسرا فجر غد السبت.

وكان الفريق والجهاز الفني حصلوا على راحة سلبية بعد الخسارة أمام الزمالك في كأس السوبر الأفريقي يوم الجمعة الماضي بالعاصمة الرياض.

ويستأنف الأهلي تدريباته خلال يومين استعدادا لمباراة سيراميكا كليوباترا المقرر لها يوم 20 أكتوبر المقبل بنصف نهائي كأس السوبر المحلي.

وستقام بطولة السوبر المحلي في الإمارات حيث سيتأهل الفائز من الأهلي ضد سيراميكا لمواجهة الفائز من مباراة الزمالك ضد بيراميدز.