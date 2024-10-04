تشيلسي يبدأ مشواره في دوري المؤتمر برباعية أمام جينت

استهل تشيلسي مشواره في مرحلة الدوري ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي، بفوز كبير على ضيفه جينت البلجيكي بأربعة أهداف مقابل هدفين، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى.

وتقدم تشيلسي في الدقيقة 12 عن طريق ريناتو فيجا، قبل أن يضيف زميله بيدرو نيتو الهدف الثاني في الدقيقة 46، وسجل جينت هدفه الأول عبر تيوشي واتانابي في الدقيقة 50، لكن كريستوفر نكونكو عاد ليسجل الهدف الثالث للبلوز في الدقيقة 63.

وأضاف الرابع لتشيلسي كيران ديسبري في الدقيقة 70، فيما سجل الفريق البلجيكي هدفه الثاني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني عن طريق عماري جانديلمان.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، فاز فيورنتينا على نيو سينتس الويلزي 2-0، حيث انتظر الفريق الإيطالي حتى الدقيقة 56 ليسجل هدف التقدم عبر ياسين عدلي، فيما أضاف زميله مويس كين الهدف الثاني بعد ذلك بأربع دقائق.

وفي باقي المباريات، فاز لوجانو السويسري على إتش جي كي هلسنكي الفنلندي بثلاثة أهداف دون رد، وفاز بافوس القبرصي على بيتروكوب الروماني بنتيجة 4-1.

وتعادل شارموك روفرز الأيرلندي مع أبويل القبرصي 1-1، وهي نفس النتيجة التي انتهت عليها مباراتي بوراك البوسني وباناثيناكوس اليوناني، وكوبنهاجن الدنماركي مع ياجيلونيا البولندي، فيما تعادل لاسك النمساوي مع ديورجاردن السويدي 2-2.