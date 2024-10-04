ضمن احتفالات وزارة الثقافة بالذكرى الحادية والخمسين لنصر أكتوبر المجيد، وفي إطار المشروع الثقافي للمناطق الجديدة الآمنة "بديل العشوائيات"،

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، عددا من الفعاليات المتنوعة ضمن أنشطتها المكثفة التي تستهدف دعم سكان هذه المناطق ثقافيا وإبداعيا.

وقدم فنانو قصر ثقافة الطفل جاردن سيتي بإدارة عبير شلتوت، يومًا فنيًا وثقافيا، في منطقة الخيالة.. نُفذت به ورش وأنشطة تفاعلية تحت شعار "بنحبك يا مصر" مع أطفال مدرسة "تحيا مصر"، احتفالا بذكرى نصر أكتوبر وتخليدا لقوة وإرادة المصريين وكفاءة القوات المسلحة وقدرتها القتالية، وذلك عبر ورشة من تنفيذ شيرين عبد المولى لعمل مجلة صحافة بعنوان "بلادي حبيبتي" من قبل طالبات المرحلة الإعدادية تضمنت عدة محاور منها: "متى موعد ساعة الصفر في العبور العظيم"، و"ما هو خط بارليف ومن صاحب فكرة خراطيم المياه التي دمرت الساتر الترابي" و"من أول جندي رفع علم مصر بعد العبور" و"من صاحب فكرة استخدام اللغة النوبية كشفرة في الحرب".

وتضمنت الفعاليات التي تقدمها الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د. جيهان حسن، المشرف العام على المشروع، ورشة بعنوان "في حب علم بلادي" نفذتها الفنانة شهد عيد، تم خلالها عمل أساور بالشريط الستان والفوم الجليتر بألوان علم مصر، ونفذت ريهام محسن ورشة رسم علم مصر على الوجه لأطفال المرحلة الابتدائية، وكذلك ورشة رسم تلوين عن عبور القناة واحتفالات المصريين من تنفيذ هدى يحيى عبده.

جاءت الفعاليات ضمن برنامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د.حنان موسى، وشهدت ندوة بالتعاون مع شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، عن مخلفات البيئة وتوفير استهلاك المياه، أقيمت بالمركز الطبي بالخيالة إلى جانب أنشطة وورش فنية نفذتها الفنانة نجلاء شحاته إبراهيم.