 ضمن المشروع الثقافي بالمناطق الجديدة الآمنة.. الثقافة تحتفل مع أبناء الخيالة بانتصارات أكتوبر المجيدة - بوابة الشروق
الجمعة 4 أكتوبر 2024 10:37 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

ضمن المشروع الثقافي بالمناطق الجديدة الآمنة.. الثقافة تحتفل مع أبناء الخيالة بانتصارات أكتوبر المجيدة


نشر في: الجمعة 4 أكتوبر 2024 - 9:30 م | آخر تحديث: الجمعة 4 أكتوبر 2024 - 9:30 م

ضمن احتفالات وزارة الثقافة بالذكرى الحادية والخمسين لنصر أكتوبر المجيد، وفي إطار المشروع الثقافي للمناطق الجديدة الآمنة "بديل العشوائيات"،
قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، عددا من الفعاليات المتنوعة ضمن أنشطتها المكثفة التي تستهدف دعم سكان هذه المناطق ثقافيا وإبداعيا.

وقدم فنانو قصر ثقافة الطفل جاردن سيتي بإدارة عبير شلتوت، يومًا فنيًا وثقافيا، في منطقة الخيالة.. نُفذت به ورش وأنشطة تفاعلية تحت شعار "بنحبك يا مصر" مع أطفال مدرسة "تحيا مصر"، احتفالا بذكرى نصر أكتوبر وتخليدا لقوة وإرادة المصريين وكفاءة القوات المسلحة وقدرتها القتالية، وذلك عبر ورشة من تنفيذ شيرين عبد المولى لعمل مجلة صحافة بعنوان "بلادي حبيبتي" من قبل طالبات المرحلة الإعدادية تضمنت عدة محاور منها: "متى موعد ساعة الصفر في العبور العظيم"، و"ما هو خط بارليف ومن صاحب فكرة خراطيم المياه التي دمرت الساتر الترابي" و"من أول جندي رفع علم مصر بعد العبور" و"من صاحب فكرة استخدام اللغة النوبية كشفرة في الحرب".

وتضمنت الفعاليات التي تقدمها الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د. جيهان حسن، المشرف العام على المشروع، ورشة بعنوان "في حب علم بلادي" نفذتها الفنانة شهد عيد، تم خلالها عمل أساور بالشريط الستان والفوم الجليتر بألوان علم مصر، ونفذت ريهام محسن ورشة رسم علم مصر على الوجه لأطفال المرحلة الابتدائية، وكذلك ورشة رسم تلوين عن عبور القناة واحتفالات المصريين من تنفيذ هدى يحيى عبده.

جاءت الفعاليات ضمن برنامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د.حنان موسى، وشهدت ندوة بالتعاون مع شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، عن مخلفات البيئة وتوفير استهلاك المياه، أقيمت بالمركز الطبي بالخيالة إلى جانب أنشطة وورش فنية نفذتها الفنانة نجلاء شحاته إبراهيم.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك