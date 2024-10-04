محافظ أسيوط يدعم الأيتام والأسر الأولى بالرعاية بـ200 لحاف وحقيبة مدرسية



واصل اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، تقديم الدعم للتلاميذ الأيتام وغير القادرين وذوي الاحتياجات الخاصة والأسر الأولى بالرعاية والأرامل، من خلال إهدائهم حقائب مدرسية ولحاف فايبر لكل أسرة ممن تقدموا بطلبات للحصول على مساعدات استعدادًا لفصل الشتاء ودخول المدارس.

وقد أقيمت الاحتفالية في البهو الرئيسي بديوان عام المحافظة بحضور المستشار إسلام عوض، مستشار المحافظ للإعلام والاتصال السياسي والمتحدث الرسمي للمحافظة، وعزة عبدالعال، مدير إدارة خدمة المواطنين، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وخلال الاحتفالية، أهدى المحافظ 100 لحاف فايبر و100 حقيبة مدرسية للفئات المستحقة في جميع المراكز والمدن والقرى على مستوى المحافظة.

وجاء ذلك بعد أن قامت المحافظة بتدبير أغطية الشتاء لتوزيعها على المواطنين من محدودي الدخل وغير القادرين بالمجان، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، دعماً لهم في مواجهة أعباء العام الدراسي وفصل الشتاء، مما يساهم أيضًا في تعزيز جهود الدولة المبذولة لخدمة أهالي المحافظة.

وقد قدم المحافظ التهاني للتلاميذ بمناسبة العام الدراسي الجديد، متمنيًا لهم عامًا مليئًا بالنجاح والتفوق. ودعا الجميع إلى التكاتف والتعاون في دعم أبناء المحافظة، مشيدًا بجهود القائمين على رعاية هذه الأسر.

كما وجه أبوالنصر رسالة للتلاميذ بالجد والاجتهاد في دراستهم، وحب التعليم والعمل الجماعي من أجل مستقبل مصر.

وعبر العديد من الأسر والتلاميذ عن سعادتهم إزاء اهتمام محافظ الإقليم بتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم والتعرف على مشكلاتهم عن قرب، والعمل على سرعة حلها.