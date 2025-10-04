سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وكالة الأنباء الصومالية، السبت، إحباط قوات الأمن "هجوما إرهابيا" شنه عناصر من مقاتلي حركة الشباب، واستهدف مقرا تابعا لجهاز الأمن والمخابرات الوطني.

ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية لم تسمّها، قولها إن "قواتنا تصدت مساء اليوم لهجوم إرهابي مباغت شنته عناصر من مقاتلي الشباب على مقر ’غودكا جلعو’، أحد المرافق التابعة لجهاز الأمن والمخابرات الوطني".

وأضافت المصادر أن "الإرهابيين استخدموا في هجومهم مركبة مموهة على أنها تابعة لجهاز المخابرات الوطني، في محاولة لاختراق التحصينات الأمنية للمقر".

وبحسب الجهات المختصة، تواصل القوات الأمنية حاليًا تنفيذ عملية تمشيط واسعة في محيط المنطقة لتعقب فلول المهاجمين، وضمان تأمين المرفق بشكل كامل، حسب الوكالة ذاتها.

وأكدت السلطات أن "العمليات الأمنية ضد مقاتلي الشباب مستمرة في مختلف المناطق، في إطار الجهود الوطنية للقضاء على الإرهاب، وتعزيز استقرار البلاد".

وتخوض الحكومة الصومالية منذ سنوات حربا ضد حركة "الشباب"، التي تأسّست مطلع 2004، وتتبع تنظيم القاعدة، وتبنّت تفجيرات أودت بحياة مدنيين وعناصر من الجيش والشرطة.

وطردت حركة الشباب من المدن الرئيسية بين عامي 2011 و2012 إلا أنها لا تزال منتشرة في مناطق ريفية واسعة.