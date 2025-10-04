لابيد: لا يمكن لسموتريتش وبن غفير إفشال صفقة ترامب

• زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد قال إن أغلبية ساحقة في الكنيست ومن الإسرائيليين تدعم صفقة ترامب

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، مساء السبت، إن وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير، والمالية بتسلئيل سموتريتش لن يتمكنا من إفشال صفقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

وأضاف في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية: "بعد أقل من ساعتين، عندما ينتهي السبت (العطلة الدينية الأسبوعية لليهود) وتسمعون تهديدات كثيرة من سموتريتش وبن غفير، تذكّروا أنه ليس لديهما ما يهددان به. لن نسمح لهما بإحباط الصفقة".

يذكر أن فترة السبت عند اليهود تبدأ عند غروب الشمس يوم الجمعة وتنتهي مساء السبت، ويُحرم خلالها استخدام الكهرباء والمال والكتابة وأمور أخرى يلتزم بها عادة المتدينون منهم.

وأشار لابيد إلى أن "أغلبية ساحقة في الكنيست وأغلبية ساحقة من الشعب الإسرائيلي تدعم صفقة ترامب".

وتابع: "لسنوات تتحدثون عن ’رغبة الشعب’ و’رغبة الأغلبية’، وهذا ما تريده الأغلبية الآن".

وفجر السبت، أيد لابيد دعم قبول ترامب رد حركة حماس على مقترحه بشأن وقف حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.

ومساء الجمعة، قالت حماس في بيان، إنها سلمت ردها على خطة ترامب بشأن غزة للوسطاء، معلنة موافقتها على الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء والأموات، بموجب خطة ترامب.

كما جددت حماس موافقتها على تسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية من المستقلين (تكنوقراط) بناء على التوافق الوطني الفلسطيني، واستنادا إلى الدعم العربي والإسلامي.

لكنها أكدت أن مستقبل قطاع غزة وحقوق الشعب تناقش في إطار فلسطيني.

وفي تعليقه على رد حماس، قال ترامب في تدوينة على حسابه بمنصته "تروث سوشيال": "بناء على البيان الصادر عن حماس، أعتقد أنهم مستعدون لسلام دائم".

وأضاف: "على إسرائيل أن توقف قصف غزة فورا، حتى نتمكن من إخراج الرهائن (الأسرى الإسرائيليين) بأمان وسرعة، وفي الوقت الحالي، من الخطير جدا القيام بذلك".

وتقدر تل أبيب وجود 48 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها نحو 11 ألفا و100 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، قتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وفي 29 سبتمبر المنصرم، أعلن ترامب خطة تتألف من 20 بندا، بينها: الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة، ووقف إطلاق النار، ونزع سلاح حركة حماس.

وخلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأمريكي بالبيت الأبيض، الاثنين الماضي، أعلن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو أنه "يدعم خطة ترامب"، معتبرا أنها "تحقق الأهداف الإسرائيلية من الحرب".

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، خلّفت 67 ألفا و74 شهيدا و169 ألفا و430 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 459 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.