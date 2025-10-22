 بوتين يشرف على تدريبات القوات النووية الاستراتيجية الروسية - بوابة الشروق
الأربعاء 22 أكتوبر 2025 10:25 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟

النتـائـج تصويت

بوتين يشرف على تدريبات القوات النووية الاستراتيجية الروسية

الأناضول
نشر في: الأربعاء 22 أكتوبر 2025 - 10:13 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 أكتوبر 2025 - 10:13 م


أجرى الجيش الروسي، الأربعاء، تدريبات لاستخدام الأسلحة النووية الاستراتيجية، تحت إشراف الرئيس فلاديمير بوتين.

وذكر الكرملين (الرئاسة الروسية) في بيان، أن عناصر من القوات البرية والجوية والبحرية الروسية شاركت في المناورات التي شهدت أيضا إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات.

ولفت البيان، إلى إطلاق صاروخ "يارس" العابر للقارات من منطقة كامتشاتكا (شرق)، وصاروخ "سينيفا" الباليستي من غواصة نووية في بحر بارنتس (شمال غرب)، إلى جانب مشاركة طائرة "Tu-95MS" في التدريبات.

وأضاف أن بوتين، عقد اجتماعا بشأن التدريبات، بمشاركة وزير الدفاع أندريه بيلوسوف، بينما قدم رئيس الأركان العامة فاليري غيراسيموف، إحاطة حول التدريبات.

جدير بالذكر أن روسيا نفذت آخر تدريب من نوعه لاستخدام الأسلحة النووية في أكتوبر 2024.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك