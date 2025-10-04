أعلن حسام حسن، مدرب منتخب مصر، عن قائمة منتخبنا الوطني لمواجهتي جيبوتي وغينيا بيساو في تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

ومن المقرر أن يلعب منتخب مصر مع جيبوتي يوم 8 قبل أن يلتقي مع غينيا بيساو يوم 12 أكتوبر الجاري ضمن مباريات الجولة التاسعة والعاشرة من التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.

وشهدت القائمة تواجد ثنائي حراس الأهلي محمد الشناوي ومصطفى شوبير بالإضافة إلى عبد العزيز البلعوطي ومحمد صبحي.

كما توادج ياسر إبراهيم مدافع النادي الأهلي بالإضافة إلى حسام عبد المجيد، وأحمد نبيل كوكا، وفي وسط الملعب عاد مصطفى فتحي الذي غاب عن المعسكر الماضي بسبب الإصابة.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد صبحي، عبد العزيز البلعوطي.

في الدفاع: محمد هاني، أحمد عيد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، عمرو الجزار، حسام عبد المجيد، محمد حمدي، أحمد نبيل كوكا.

في الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفى فتحي، محمد صلاح.

في الهجوم: مصطفى محمد، وأسامة فيصل.