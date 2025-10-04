منتدى دمياط الثقافي ينظم ورشة تدريبية في الإعلام والتعليق الصوتي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نظم المنتدى الثقافي بدمياط، ورشة تدريبية متخصصة في الإعلام وفن التعليق الصوتي، وذلك ضمن برامجه الهادفة إلى تنمية مهارات النشء في المجالات الإبداعية والإعلامية، بمركز التنمية الشبابية بدمياط.

وقالت نورا الحسيني مدير إدارة النشء بمديرية الشباب والرياضة بدمياط، إنَّ التدريب جاء بهدف اكتشاف المواهب الإعلامية لدى النشء، وتنمية قدراتهم في فنون التقديم الصوتي والإلقاء والتعليق على المواد المرئية والمسموعة، من خلال تطبيقات عملية تحاكي تجارب العمل الإعلامي.

وتضمن البرنامج التدريبي محاضرات نظرية إلى جانب تدريبات عملية على الأداء الصوتي والإلقاء الصحيح، كما شمل تدريب المشاركين على أساسيات الوقوف أمام الكاميرا، واستخدام الميكروفون، والتعبير الصوتي.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة لدعم الأنشطة الثقافية والإبداعية، وحرص مركز التنمية الشبابية بدمياط على تأهيل جيل جديد من المواهب الإعلامية القادرة على التعبير الإيجابي عن نفسها ومجتمعها.

يأتي ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ودكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وبتوجيهات الدكتور محمد فوزى مدير مديرية الشباب والرياضة.