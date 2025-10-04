أوكرانيا تعلن عن تعرضها لموجة جديدة من الهجمات بطائرات روسية بدون طيار

ذكرت السلطات الأوكرانية، اليوم السبت، أن روسيا شنت سلسلة من الهجمات بطائرات بدون طيار على البلاد، الليلة الماضية.

وأضافت السلطات الأوكرانية أن طائرات مقاتلة بدون طيار حلقت قرب مدينتي دنيبرو وخاركيف. ولم يتضح بعد ما الذي كانت تستهدفه هذه المسيرات.

بالإضافة إلى الطائرات المقاتلة بدون طيار، تم نشر طائرات مقاتلة روسية أيضا، حسبما ذكرت وكالة أنباء "أوكرينفورم".

وتعرضت مدينة زابوريجيا ومحيطها لهجوم بقنابل موجهة في وقت متأخر من المساء. ولم تتوافر معلومات عن سقوط خسائر بشرية أو حجم الأضرار.

ويعتقد أن أوكرانيا أطلقت أيضا طائرات مسيرة باتجاه روسيا الليلة الماضية. وعلقت المطارات في كالوجا وفولجوجراد وساراتوف عملياتها الجوية مؤقتا دون إبداء أي أسباب محددة، وعادة ما يكون ذلك تحذيرا من هجمات محتملة بطائرات مسيرة. ولم تعلق القوات المسلحة الأوكرانية على الأمر.



