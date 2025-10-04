استئناف عمليات الإقلاع والهبوط في مطار ميونخ بعد رصد مسيرات

استأنف مطار ميونخ، عملياته صباح اليوم السبت، بعد أن أدى رصد طائرات مسيرة إلى تعليق جميع الرحلات الجوية ليلة الجمعة / السبت، إلا أنه من المتوقع حدوث تأخيرات طوال اليوم.

وقال متحدث باسم المطار، صباح اليوم السبت: "يتم الآن زيادة الطاقة الاستيعابية تدريجيا"، موصيا المسافرين بالتحقق من حالة رحلاتهم مع شركات الطيران المعنية قبل التوجه إلى المطار.

وجاء في تنويه سابق على موقع المطار: "بسبب رصد طائرات مسيرة، تأخر بدء عمليات الطيران في 4 أكتوبر 2025.. نطلب من جميع المسافرين التحقق من حالة رحلاتهم على الموقع الإلكتروني لشركة الطيران قبل الوصول إلى المطار".

وعلقت هيئة مراقبة الحركة الجوية الألمانية، عمليات الطيران أمس الجمعة لليلة الثانية على التوالي كإجراء احترازي بعد رصد طائرتين مسيرتين، وتُجري الشرطة تحقيقات في الحادثتين.

وأكد مطار ميونخ، أنه عند رصد طائرة مسيرة، فإن سلامة المسافرين تكون لها الأولوية القصوى.

وأضاف المطار، أن 46 رحلة جوية لم تتمكن من المغادرة، بينما تم تحويل مسار 23 رحلة قادمة، وإلغاء 12 رحلة إلى ميونخ، ما أثر على حوالي 6500 مسافر.

وعلى غرار الليلة السابقة، تعاون مطار ميونخ، مع شركات الطيران لتوفير احتياجات المسافرين في الصالات، حيث تم وضع أسرّة تخييم، وتوزيع بطانيات ومشروبات ووجبات خفيفة، وفقا للمطار.

وجاء إغلاق المطار أمس بعد رصد طائرة مسيرة فوق منشأة قريبة للجيش الألماني، وبعد رصد طائرات مسيرة في المطار، ما أدى إلى توقف العمليات أول أمس الخميس، وتعطيل حركة آلاف المسافرين.