المجر تتمسك بالنفط والغاز الروسيين بينما يسعى الاتحاد الأوروبي والناتو إلى خفض الإمدادات

بينما يسعى الاتحاد الأوروبي إلى قطع اعتماده بشكل كامل على الطاقة الروسية، وتحث إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعضاء حلف شمال الأطلسي (ناتو) على التخلي عن النفط الروسي، تقف الحكومة الشعبوية في المجر، ثابتة على موقفها.

وتشير المجر وزعيمها رئيس الوزراء فيكتور أوربان، منذ فترة طويلة إلى أن واردات الطاقة الروسية لا غنى عنها لاقتصاد البلاد وأن التحول إلى الوقود الأحفوري المستورد من أماكن أخرى من شأنه أن يتسبب في انهيار اقتصادي فوري.

ويعارض أوربان، الذي تربطه بالكرملين منذ فترة طويلة علاقات ودية أقوى من أى زعيم آخر داخل الاتحاد الأوروبي، بشدة جهود التكتل لفرض عقوبات على موسكو بعد حربها مع أوكرانيا في فبراير 2022، وانتقد بشدة محاولات ضرب عائدات الطاقة الروسية التي تساعد في تمويل الحرب.

وبينما بدأت باقي دول أوروبا في التقليص التدريجي للطاقة الروسية، أبقت المجر على وارداتها من روسيا، بل وزادت منها، مصرة على عدم وجود بديل قابل للتطبيق.

لكن بعض خبراء الطاقة- بالإضافة إلى منتقدي أوربان، الذين يرون في التزامه بالطاقة الروسية أحد أعراض تقاربه مع الرئيس فلاديمير بوتين- يقولون إن موقف الزعيم المجري يتعلق بالسياسة أكثر من خطوط الأنابيب.