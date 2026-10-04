رحيل محمد صلاح عن تدريب تيم إف سي بدوري المحترفين

أعلن نادي تيم إف سي رحيل محمد صلاح عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم، عقب الخسارة أمام بلدية المحلة في الجولة السابعة من منافسات دوري المحترفين المصري.

وجاء قرار رحيل محمد صلاح بعد سقوط تيم إف سي أمام بلدية المحلة بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من المسابقة.

وخاض محمد صلاح 7 مباريات مع تيم إف سي منذ توليه المسؤولية، حقق خلالها الفريق انتصارين، مقابل تعادل وحيد، بينما تعرض للهزيمة في 4 مباريات.

ويحتل تيم إف سي المركز الخامس عشر في جدول ترتيب دوري المحترفين، برصيد 7 نقاط، بعد مرور 7 جولات من عمر المسابقة.