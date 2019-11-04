«زراعة البحيرة» تمنع التعامل مع السماسرة في إنهاء إجراءات التراخيص

أصدر المهندس محمد الزواوي، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة قرارًا بمنع التعامل مع الوسطاء أو السماسرة فى إنهاء إجراءات أية تراخيص والتواصل مباشرة مع صاحب الطلب.

جاء هذا خلال الاجتماع الشهري بحضور مديري الإدارات الزراعية بالمراكز ومديري الإدارات الفنية بالمديرية، وكلف المهندس عبد المنعم دمين مدير عام المكافحة، لعقد اجتماع بالتنسيق مع الرعاية البستانية، لمكافحة ذبابة الفاكهة على أن يتم التنسيق بينهم وكذلك مع مديري الادارات الزراعية ورؤساء الأقسام.

وشدد وكيل وزارة الزراعة على ضرورة الاستمرار فى رفع الوعي البيئي لدى المزارعين، بقيمة قش الأرز، وأساليب الاستفادة منه بإعادة استخدامه كعلف حيواني وأسمدة عضوية بالرغم الانتهاء من حصاد محصول الأرز، لافتًا إلى أنه تم توفير العديد من المعدات الخاصة بالجمع والكبس والفرم لتدوير المخلفات الزراعية، ما يعمل على فتح فرص عمل جديدة وغير تقليدية للشباب في مجال تدوير المخلفات الزراعية.

وبخصوص موقف حصاد المحاصيل الصيفية، قال الدكتور ناجح عبد المنعم مدير الشئون الزراعية إنه تم الانتهاء من حصاد محصول الأرز بالمحافظة، كما تم زراعة 46 فدان كتان و978 فدان فول بلدي و25 فدان ثوم بالاضافة الى مساحة 133185 فدان منزرعة بالبرسيم كما تم زراعة 580 فدان قمح حتى اليوم كبداية زراعة.

وأفاد المهندس محمد تركي، مدير إدارة حماية الاراضي، بأن جملة حالات إزالة التعديات خلال شهر أكتوبر بلغت 104 حالات، بالإضافة إلى إزالة 5 حالات في المهد، مشيرًا إلى قيام لجنة مرور من وزارة الزراعة ستقوم بالمرور على التعديات على الأرض الزراعية ومراجعة بيان مدى تنفيذ الأحكام الصادرة وتحصيل الغرامات لكل حالة تعد على الأرض الزراعية وكذلك التأكد من الإزالات ومراجعة أعمال حماية الأراضي بمراكز المحافظة.

وبالنسبة لمشروع كارت الفلاح أفاد المهندس شاهين فؤاد مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمديرية، بأنه تم الانتهاء من استيفاء جميع استمارات الحائزين بمديرية الزراعة بالبحيرة وبناءً علية خلال الأيام القليلة القادمة ستتسلم المديرية أجهزة التابلت وماكينات صرف الأسمدة المدعمة وتوزيعها علي الجمعيات الزراعية بقطاعي الائتمان والإصلاح الزراعي بعد التدريب الجيد عليه، بالإضافة إلة تعديل الحيازات على المنظومة من قبل الإدارات الزراعية بالتنسيق مع مستخدمي المنظومة والمسئولين عنها بالمديرية.