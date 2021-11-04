الهلال الأحمر العراقي: مليون دينار لأسرة كل ضحية للهجوم الإرهابي بديالي

أعلنت جمعية الهلال الأحمر العراقي، اليوم الخميس، تخصيص مليون دينار عراقي لأسرة كل ضحية من ضحايا الهجوم الإرهابي بمدينة المقدادية بمحافظة ديالي.

وذكرت الجمعية، في بيان أوردته قناة الإخبارية العراقية، أن الجمعية خصصت إعانة مالية قدرها مليون دينار عراقي لكل عائلة شهيد، و500 ألف دينار لكل جريح، وسوف يتم توزيع المبالغ على عوائل الشهداء والجرحى بحسب قوائم الأسماء الواردة من دائرة صحة ديالى.

يشار إلى أن مدينة المقدادية تعرضت إلى مجزرة دموية، إذ قامت مجاميع مسلحة من إرهابيي تنظيم داعش بتنفيذ اعتداء على قرية الهواشة في المقدادية بمحافظة ديالى وسقط عدد من الشهداء بينهم نساء وعدد من الجرحى من المدنيين العزل، وبلغ عدد الشهداء 23 شهيدا، وعدد الجرحى 7 بحسب إحصائيات دائرة صحة ديالى.

كان وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، قد أعلن الخميس الماضي، فتح تحقيق شامل في الاعتداء الإرهابي الذي استهدف قضاء المقدادية بمحافظة ديالى الواقعة شرقي العاصمة بغداد، مؤكدا أن دماء الضحايا لن تذهب سدا وسيتم إنزال أشد العقوبات على مرتكبي هذا الهجوم الإرهابي وعلى عصابات داعش الإرهابية في البلاد.