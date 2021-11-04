حكومة المغرب الجديدة تنفي زيادة أسعار الخبز والغاز

قال الوزير المغربي المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إن الحكومة لن تغير أسعار الخبز والغاز المنزلي حتى عام 2022 برغم ارتفاع التكاليف الدولية، في تصريحات يبدو أنها تلغي خطط الإدارة السابقة.



وذكر لقجع في بيان صحفي موجز أن "التقلبات" الحالية في أسعار الغذاء والطاقة "مؤقتة ومحدودة الوقت"، وأن الحكومة ستحاول الحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.



وأوضح لقجع أن الحكومة تدرس التعويض المالي لمشغلي صناعة الدقيق للإبقاء على أسعار الخبز دون تغيير.



وأعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي في نفس الفعالية أن الحكومة تعتزم زيادة الإنفاق على الدعم لعام 2022 بأكثر من 40%.



وذكر المتحدث باسم الحكومة مصطفى بيتاس أن سعر الكهرباء لن يرتفع بعد قرار الجزائر بقطع إمدادات الغاز عن المملكة.



ومن المتوقع أن تصل مساحات الحبوب المزروعة إلى 4.5 مليون هكتار هذا العام.