مبعوث أمريكي: لم نر محاولات من حماس للاستيلاء على شحنات المساعدات

نفى المبعوث الأمريكي الخاص للشئون الإنسانية في الشرق الأوسط، ديفيد ساترفيلد، اليوم السبت، تسجيل أية محاولات لقيام حركة حماس الفلسطينية بحظر المساعدات أو الاستيلاء عليها.

وأوضح ساترفيلد، لصحفيين في العاصمة الأردنية عمان، أن ما بين 800 ألف إلى مليون شخص انتقلوا إلى جنوب قطاع غزة، بينما لا يزال ما بين 350 ألفا و400 ألف في شمال القطاع، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وأضاف المبعوث الأمريكي أن "الأونروا تمكنت من الوصول إلى الوقود الموجود في المستودعات بغزة من أجل شاحنات المساعدات وتحلية المياه والمستشفيات في جنوب غزة".

وقبل أيام، حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من "فوضى"، بعد أن اقتحم الآلاف في غزة مستودعات المساعدات ومراكز التوزيع للحصول على الطحين والمؤن.

وقالت "الأونروا" إن آلاف الأشخاص اقتحموا مستودعات المساعدات في غزة للحصول على مواد غذائية وغيرها من المواد الأساسية.

وأضافت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في بيان: "هذه علامة مقلقة على أن النظام المدني بدأ في الانهيار بعد 3 أسابيع من الحرب والحصار المشدد على غزة".