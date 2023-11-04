قيادي في حماس: واثقون من إلحاق الهزيمة بالاحتلال

قال القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) أسامة حمدان، اليوم السبت، إن الحركة واثقة من إلحاق الهزيمة بالاحتلال في هذه المواجهة.

وأضاف حمدان خلال مؤتمر صحفي:" لم يتمكن الاحتلال حتى الآن من تحقيق أي مكسب عسكري"، بحسب موقع قناة "الجزيرة .نت "الإخبارية.

وتابع:" أنه تحييد مئات من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح وسلطاته تتكتم على الأعداد الحقيقية".

وأشار حمدان إلى أن العالم يرى عدوان الاحتلال ولا يحرك ساكنا، قائلا: "الفلسطينيون لن يقتنعوا بأن السلام سيتحقق دون زوال الاحتلال".

وأوضح القيادي في حركة حماس أن الاحتلال اعتدى على 105 مؤسسات صحية وأخرج 5 مستشفيات من الخدمة، مضيفاً: "المستشفيات في قطاع غزة باتت عاجزة عن التعامل مع العدد الكبير من الجرحى".

وحمّل حمدان الولايات المتحدة ورئيسها شخصيا المسئولية عن استهداف المدنيين في قطاع غزة"