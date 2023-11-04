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أعداد جريدة الشروق
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قيادي في حماس: واثقون من إلحاق الهزيمة بالاحتلال


نشر في: السبت 4 نوفمبر 2023 - 4:29 م | آخر تحديث: السبت 4 نوفمبر 2023 - 4:29 م

قال القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) أسامة حمدان، اليوم السبت، إن الحركة واثقة من إلحاق الهزيمة بالاحتلال في هذه المواجهة.

وأضاف حمدان خلال مؤتمر صحفي:" لم يتمكن الاحتلال حتى الآن من تحقيق أي مكسب عسكري"، بحسب موقع قناة "الجزيرة .نت "الإخبارية.

وتابع:" أنه تحييد مئات من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح وسلطاته تتكتم على الأعداد الحقيقية".

وأشار حمدان إلى أن العالم يرى عدوان الاحتلال ولا يحرك ساكنا، قائلا: "الفلسطينيون لن يقتنعوا بأن السلام سيتحقق دون زوال الاحتلال".

وأوضح القيادي في حركة حماس أن الاحتلال اعتدى على 105 مؤسسات صحية وأخرج 5 مستشفيات من الخدمة، مضيفاً: "المستشفيات في قطاع غزة باتت عاجزة عن التعامل مع العدد الكبير من الجرحى".

وحمّل حمدان الولايات المتحدة ورئيسها شخصيا المسئولية عن استهداف المدنيين في قطاع غزة"


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