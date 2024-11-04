استشهاد 10 فلسطينيين في غارتين جويتين إسرائيليتين على قطاع غزة

قال مسعفون لوكالة رويترز، إن غارتين جويتين إسرائيليتين أسفرتا عن استشهاد ما لا يقل عن 10 فلسطينيين في غزة اليوم الاثنين، منهم سبعة قضوا في غارة على منزلين في بلدة بيت لاهيا شمال غزة وثلاثة في غارة على منزل بمخيم النصيرات وسط القطاع.

وأضاف المسعفون أن عدة أشخاص أصيبوا في الهجومين، وأن القوات الإسرائيلية نشرت دبابات في مخيم النصيرات في وقت سابق من اليوم.

ونشرت إسرائيل دبابات في جباليا وبيت حانون وبيت لاهيا في الخامس من أكتوبر 2024، قائلة إنها تهدف لمنع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) من إعادة ترتيب صفوفها.

ويقول الفلسطينيون إن الهجمات الجوية والبرية الجديدة وعمليات الإخلاء القسرية "تطهير عرقي" يهدف إلى إخلاء بلدتين في شمال غزة ومخيم للاجئين من السكان لإنشاء مناطق عازلة. وتنفي إسرائيل ذلك وتقول إنها تحارب مسلحي حماس الذين يشنون هجمات من هناك.

وذكر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا منذ الخامس من أكتوبر بلغ 1800، كما أصيب أربعة آلاف آخرون.