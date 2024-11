هل يعود توم كروز بجزء ثاني من Days of Thunder بعد أكثر من 30 عاما؟

يجري توم كروز محادثات مبكرة مع شركة باراماونت بيكتشرز بشأن العودة للمشاركة في تكملة فيلمه الدرامي Days of Thunder، الذي صدر عام 1990، وذلك وفقًا لما أكدته مصادر لموقع Deadline.

لم يتسن الوصول إلى شركة باراماونت للتعليق للنفي أو الإثبات حقيقة المفاوضات، وفقاً لديدلاين، كما أن التفاصيل المتعلقة بالاتجاه الإبداعي للفيلم لا تزال سرية حتى الآن، ولم يتم الكشف عن أي ارتباطات أخرى بمثل هذا المشروع.

اشتهر فيلم Days of Thunder الذي أخرجه توني سكوت بمشاهد السباق المليئة بالإثارة والموسيقى التصويرية الأيقونية، ويشارك فيه كروز بدور كول تريكل، سائق سيارات مبتدئ متهور ينضم إلى سباقات ناسكار ويجب عليه التغلب على التحديات الشخصية والمهنية لتحقيق النجاح.

حقق الفيلم إيرادات متواضعة (بالنسبة لكروز الذي يعد نجم شباك)، حيث حقق 157.9 مليون دولار على مستوى العالم واستقبال فاتر بين النقاد، لكنه ارتفع منذ عرضه في التقدير حيث أصبح من أفلام النوستالجيا لجيل التسعينيات، ولكن أصبحت أفلام السباق رائجة في الآونة الأخيرة، مثل فيلم "فورد ضد فيراري" لعام 2019، وسيارة براد بيت "فورمولا 1" العام المقبل، من إخراج جوزيف كوزينسكي مخرج فيلم "مافريك"، مما يجعله مناسباً للأجواء العامة ويُتوقع أن يحقق نجاحاً جيداً.

وكان تصوير كروز لدور تريكل من بين الأفلام التي عززت مكانته كنجم أكشن بعد فيلم Top Gun، والجدير بالذكر أن المشروع الحالي جاري عرضه على نيكول كيدمان، التي تعاونت معه في أفلام مثل Far and Away و Eyes Wide Shut، وهي زوجته لمدة 11 عامًا.

كتب سيناريو الفيلم روبرت تاون، استنادًا إلى قصة ابتكرها كروز، وتم إنتاج الفيلم الأصلي بواسطة دون سيمبسون وجيري بروكهايمر، وشارك في بطولة الفيلم روبرت دوفال وراندي كوايد وكاري إلويس وكارولين ويليامز ومايكل روكر.

يستعد كروز حاليًا لتصوير فيلم جديد من بطولة أليخاندرو جي، لصالح شركة Warner Bros وشركة Legendary، ولم يتم كشف الكثير من التفاصيل عن الفيلم، بعد مشاركته في بطولة الجزء الأول من Mission: Impossible – Dead Reckoning، والذي سيُعرض في دور العرض السينمائية عبر شركة Paramount في 23 مايو 2025.