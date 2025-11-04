تأجيل إعادة محاكمة رئيس حي شرق الإسكندرية في قضية رشوة إلى 7 ديسمبر بعد حكم المؤبد

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، تأجيل ثاني جلسات إعادة محاكمة "ح.ز.ال"، البالغ من العمر 53 عامًا، رئيس حي شرق الإسكندرية، ورئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية سابقًا، في القضية المتهم فيها بتقاضي رشوة، والتي صدر فيها حكم سابق بالسجن المؤبد "غيابيًا"، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية، إلى جلسة 7 ديسمبر المقبل.

وخلال التحقيقات، نفى المتهم ما نُسب إليه من اتهامات، مؤكدًا أن المبالغ المالية محل القضية حصل عليها من خلال البنك، باعتبارها قرضًا وليس رشوة.

وتعود وقائع القضية، المقيدة برقم 1329 لسنة 2025 جنايات باب شرقي، إلى قيام قوة من قطاع الأمن العام لمنطقة غرب الدلتا، بتنفيذ حكم صادر ضد المتهم بالسجن المؤبد غيابيًا، حيث تم ضبطه من محل سكنه. وتشير التحريات إلى أن المتهم اتُهم بتقاضي رشوة من "م.ال.هـ"، صاحب شركة مقاولات عمومية، مقيم بمحافظة الغربية.

ووفقًا لما ورد في التحريات، فإن المتهم سبق اتهامه في قضية فساد مالي وإداري عام 2021 أثناء توليه منصب رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، حيث ألقت هيئة الرقابة الإدارية بطنطا القبض عليه آنذاك بعد ثبوت الواقعة بالتسجيلات، وتم وقفه عن العمل لفترة.

وجاء ضبط المتهم الأخير بعد حركة التغييرات التي شهدتها أحياء الإسكندرية، والتي تضمنت تعيينه رئيسًا لحي شرق الإسكندرية، بعد أن شغل منصب رئيس حي وسط، كما تولى سابقًا رئاسة مركز ومدينة برج العرب.

وتحمل القضية المحكوم فيها على رئيس حي شرق رقم 214 حصر 2025 ورقم 1329 لسنة 2025، وقد صدر الحكم فيها بتاريخ 19 أبريل 2025 بالسجن المؤبد غيابيًا، إلى جانب متهم آخر هو "م.ال.هـ"، بتهمة تقديم رشوة في القضية ذاتها.

وتتهم النيابة العامة رئيس الحي، بصفته موظفًا عموميًا يشغل منصب رئيس مجلس ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية آنذاك، بأنه طلب من المتهم الثاني مبلغ 200 ألف جنيه، حصل منها على 140 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات صرف المستخلصات المالية المستحقة لشركة المتهم لدى المحافظة، عن أعمال مقاولات جرى تنفيذها.

ويُذكر أن المتهم شغل عددًا من المناصب التنفيذية الهامة خلال مسيرته الوظيفية، من بينها:

رئيس حي شرق الإسكندرية (لمدة يومين قبل القبض عليه)، رئيس حي وسط الإسكندرية، رئيس مركز ومدينة برج العرب، رئيس الإدارة المركزية لتجميل الإسكندرية، سكرتير عام محافظة الأقصر، سكرتير عام محافظة الوادي الجديد، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، وسكرتير مركز ومدينة المحلة بمحافظة الغربية.

عقب جلسة المحاكمة، تم ترحيل المتهم إلى محبسه بواسطة مأمورية أمنية تابعة لمديرية أمن الإسكندرية، بعد إنهائه إجراءات إعادة المحاكمة والاستئناف على الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد غيابيًا في قضية الرشوة.