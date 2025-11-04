رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يوقع أول مشروع كوري في القنطرة غرب الصناعية

وقع وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عقد مشروع شركة "إتش أند إل مصر" الكورية لصناعة الملابس الجاهزة والرياضية، والذي يُعد أول مشروع كوري بمنطقة القنطرة غرب الصناعية بالإسماعيلية التابعة للمنطقة.

يقع المشروع على مساحة 40 ألف متر مربع، باستثمارات تصل إلى 12 مليون دولار، بما يعادل 570 مليون جنيه، ويوفر نحو 2000 فرصة عمل مباشرة.

وقع العقد سونج جون لي، المدير التنفيذي للشركة، بحضور عدد من القيادات التنفيذية للجانبين.

وأكد جمال الدين أن المنطقة تمضي بخطى ثابتة نحو توطين وتعميق الصناعة، عبر استقطاب قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة في منطقة القنطرة غرب الصناعية.

وأوضح أن هذا التوجه يسهم في خفض تكاليف الإنتاج من خلال الاعتماد على الخامات والمنتجات والخدمات اللوجستية المتاحة داخل المنطقة بدلاً من الاستيراد.

وأضاف جمال الدين أن هذه الجهود تتماشى مع السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تهدف إلى دعم الإصلاح الاقتصادي وتعزيز التحول نحو القطاعات الإنتاجية والتصديرية. كما أكد أن المنطقة تعزز الشراكة مع القطاع الخاص لجذب المزيد من الاستثمارات في القطاعات المستهدفة.

وأشار جمال الدين إلى الاهتمام المتزايد من مختلف دول العالم بالاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وخاصة في منطقة القنطرة غرب بعد انتهاء المرحلة الأولى لتطويرها وافتتاح أول مشروعين بها، ووضع حجر الأساس للعديد من المشروعات الأخرى.

وأضاف أن ذلك يعكس الثقة العالمية في البيئة الاستثمارية ومؤشرات أداء الأعمال بالمنطقة، حيث ارتفع إجمالي عدد المشاريع بالقنطرة غرب الصناعية إلى 45 مشروعًا، على مساحة إجمالية تبلغ 2,837,400 متر مربع، بإجمالي استثمارات مليار و180.5 مليون دولار، موفرًا نحو 62,165 فرصة عمل مباشرة.

وتعد شركة "إتش أند إل" الكورية من أبرز الشركات العالمية في مجال تصنيع الملابس الرياضية، وقد تأسست عام 1988 في سيول بكوريا الجنوبية.

وتمتلك الشركة شراكة استراتيجية مع شركة "Outerstuff" الأمريكية، المتخصصة في تصميم وتوزيع الملابس الرياضية المرخصة لأكبر الدوريات العالمية، وتتمتع بخبرة تمتد لنحو 40 عامًا في تصنيع وتصدير الملابس الجاهزة.