إصابة شخص بغارة إسرائيلية استهدفت مركبة جنوب لبنان

أُصيب شخص جراء غارة إسرائيلية استهدفت مركبته بقضاء النبطية جنوبي لبنان، الثلاثاء، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار المُعلن أواخر عام 2024.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن مسيرة إسرائيلية قصفت مركبة على طريق كفردجال -النبطية قبالة مفترق مجمع مدرار الطبي، ما أدى لاشتعالها.

ولاحقا، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان، إصابة أحد المواطنين جراء الغارة.

وفي سياق الخروقات المتواصلة للاتفاق، نسف الجيش الإسرائيلي منزلا في بلدة ميس الجبل جنوبي لبنان عند الساعة الأولى بعد منتصف ليل الاثنين- الثلاثاء، وفق الوكالة اللبنانية.

وصعدت إسرائيل في الأسابيع الأخيرة هجماتها على لبنان بما يشمل عمليات اغتيال أشخاص تدعي أنهم عناصر من "حزب الله"، وشن غارات في مناطق شرق وجنوب البلاد.

والخميس، أصدر الرئيس اللبناني جوزاف عون، للمرة الأولى، أوامر للجيش بالتصدي لأي توغل عسكري إسرائيلي في الأراضي اللبنانية المحررة جنوبي البلاد.

لكنه قال في اليوم التالي، إن بلاده مستعدة للدخول في مفاوضات تهدف إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي واستعادة أراضيها.

وفي أكتوبر 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان حولته في سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة قتلت خلالها أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين.

كما خرقت إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار مع "حزب الله"، الساري منذ نوفمبر 2024، أكثر من 4500 مرة، ما أسفر عن مئات القتلى والجرحى.

وتتحدى إسرائيل الاتفاق بمواصلة احتلالها 5 تلال لبنانية في الجنوب سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق لبنانية أخرى تحتلها منذ عقود.