تموين الغربية يضبط 10 أطنان أعلاف مجهولة المصدر داخل مخزن غير مرخص بزفتى

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية من ضبط 10 أطنان من الأعلاف الحيوانية مجهولة المصدر وبدون بيانات إنتاج أو صلاحية، يُشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الحيواني، داخل مخزن غير مرخص بمركز زفتى.

وتلقى المهندس أحمد عبود، وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرًا من إدارة الرقابة التموينية يفيد بنجاح حملة تفتيشية في ضبط الكمية المذكورة من الأعلاف غير المطابقة، والمخالفة لأحكام القانون والقرارات الوزارية المنظمة لتداول الأعلاف الحيوانية.

وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث حرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق في الواقعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المخالفين.

وأكد وكيل وزارة التموين أن المديرية تواصل حملاتها الرقابية المكثفة على الأسواق ومخازن الأعلاف للتصدي لأي محاولات لغش أو تداول منتجات مجهولة المصدر حفاظًا على الصحة العامة والثروة الحيوانية داخل المحافظة.





