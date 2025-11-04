تنظم مكتبة مصر الجديدة العامة حفل موسيقي لمواهب المكتبة نتاج ورش لتعليم كل أنواع الآلات الموسيقية وعزف كورال وطبلة وغناء بقيادة الفنان نور البسيوني، وذلك يوم الخميس القادم فى الساعة السابعة من مساء.

قالت الدكتورة سهام الجوهرى، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المكتبة، أن الحفل يقام كل عام وفى نهاية الورش التدريبية، حيث يحتفى بالمشاركين المتميزين طوال العام، وذلك في إطار حرص الجمعية على تعزيز المشهد الثقافي والفني.

وأكدت الجوهري، أن الجمعية تهدف إلى توفير المنصات والمساحات التى تتيح للمشاركين فرصة التعبير عن مواهبهم ومهاراتهم في مجالات المسرح وفنون العرض الموسيقى، والفنون السينمائية والتشكيلية والأدبية، بالإضافة إلى تعزيز التواصل المباشر مع أفراد المجتمع للتعريف بأبرز الخدمات التي تقدمها مؤسسات الجمعية وهى "مكتبة مصر الجديدة، والمستقبل، ومتحف الطفل" ، عبر منحهم الفرصة لاكتشاف إبداعاتهم.

وأوضحت الدكتورة إيمان مهدي، مدير مكتبة مصر الجديدة العامة أن فعاليات المكتبة تتجاوز المائة فاعلية في العام تتنوع مابين الفنية والثقافية والاجتماعية وحفلات توقيع الكتب وغير ذلك من الأنشطة التفاعلية والترفيهية.

وأشارت إلى أن المكتبة تفتح أبوابها للطلاب لمواصلة التعلم وتلقي الدروس والإرشادات من قبل معلمين متخصصين، وذلك لضمان مواصلة تطوير المواهب الشابة في المجال الموسيقي.