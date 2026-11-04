أحمد صفوت أفضل لاعب في كأس الخليج للناشئين

حصد أحمد صفوت، نجم منتخب مصر تحت 17 عامًا ولاعب نادي الزمالك، جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس الخليج للناشئين، بعد المستويات المميزة التي قدمها على مدار منافسات البطولة، ليسهم في تتويج الفراعنة باللقب.

وجاء اختيار أحمد صفوت تقديرًا لأدائه اللافت ومساهماته المؤثرة مع المنتخب المصري، بعدما أظهر قدرات فنية مميزة في صناعة اللعب وقيادة الهجمات، ليؤكد دوره البارز في مشوار المنتخب نحو منصة التتويج.

وكان منتخب مصر للناشئين قد توج بلقب البطولة، عقب فوزه على نظيره الإماراتي بنتيجة 3-1، في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء الأربعاء، على ملعب حمد الكبير بمدينة الدوحة القطرية.

ويشارك منتخب مصر بقيادة مديره الفني حسين عبد اللطيف في بطولة كأس الخليج بدعوة خاصة، ضمن برنامج الإعداد لخوض منافسات كأس العالم للناشئين، المقرر إقامتها في قطر خلال الفترة من 19 نوفمبر الجاري حتى 13 ديسمبر المقبل.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الأولى بالمونديال، إلى جانب منتخبات قطر واليونان وبنما.

وشهدت النسخة الحالية من كأس الخليج للناشئين مشاركة 10 منتخبات، من بينها أربعة منتخبات حجزت مقاعدها في نهائيات كأس العالم، وهي قطر والسعودية والصين، وصيف كأس آسيا للناشئين، إلى جانب المنتخب الرابع وفقًا لنظام التأهل للبطولة.