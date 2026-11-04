خبير عالمي: التذبذب سيظل يسيطر على أداء النفط طالما لم نصل إلى حلول جذرية للملفات الجيوسياسية

قال ميشال صليبي، كبير محللي الأسواق المالية في شركة "FxPro"، إن التراجع الحاد الذي شهدته أسعار النفط مطلع هذا الأسبوع لا يعكس بالضرورة مسارا هبوطيا مستداما؛ بل هو نتاج انحسار مؤقت لعلاوة المخاطر الجيوسياسية، مدفوعا بقراءة الأسواق المتفائلة نسبيا لتطورات الصراع في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى عمليات تصفية وإغلاق للمراكز المالية بنهاية شهر أكتوبر.

وهبطت أسعار النفط منذ بداية تعاملات الأسبوع الجاري بأكثر من 7% بعدما أثارت المحادثات بين المسئولين الإيرانيين والقطريين الآمال في إنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران، لكن هذه الآمال سرعان ما تبددت، فيما هبطت العقود الآجلة لخام برنت أمس، بما يعادل 1% إلى 103.60 دولار للبرميل عند التسوية، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند التسوية 37 سنتا إلى 96.09 دولار للبرميل.

ورجح صليبي، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أن تشهد الأسعار إعادة تموضع وإعادة تسعير جديدة للمخاطر؛ وستكون محطة ما بعد الانتخابات حاسمة في بلورة الرؤية ورسم الاتجاه المستقبلي لأسعار النفط وحركة الأسواق، قائلا: "إنه طالما أن الملفات الجيوسياسية لا تتجه نحو حلول جذرية وسريعة، فإن وتيرة التذبذب العالي ستظل مسيطرة على أداء النفط خلال الفترة المقبلة".

وأوضح صليبي أن الارتداد السريع الذي سجلته الأسعار، خلال منتصف تعاملات أمس، يبرهن بوضوح على أن السمة الغالبة على المشهد حاليا هي "التقلبات الحادة"، وحساسية الأسواق المفرطة تجاه أي مستجد إيجابيا كان أم سلبيا.

وأشار إلى أنه يجب التمييز بين بُعدين رئيسيين: التسعير القائم على المخاطر الجيوسياسية، وبين الأساسيات الفعلية لمعادلة العرض والطلب ومستويات الإمدادات، وهو فارق جوهري ينبغي عدم إغفاله.

وتعد الحرب التي اندلعت في أواخر فبراير، أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار البنزين التي تثقل كاهل الناخبين، فيما يتعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لضغوط لإنهاء الصراع، مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي.

وأنهى خام برنت شهر أكتوبر عند أعلى مستوى له في 6 أشهر وسط مخاوف من أن يتصاعد الصراع في الشرق الأوسط مرة أخرى.