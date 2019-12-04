استطلاع: استمرار تقدم «المحافظين» في بريطانيا

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كشف استطلاع رأي نشر الثلاثاء استمرار تقدم حزب المحافظين البريطاني وتراجع الليبراليين الديمقراطيين والعمال قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة في 12 ديسمبر الجاري.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته شركة يوجوف لصالح شبكة سكاي نيوز الاخبارية استمرار تقدم حزب المحافظين بتسع نقاط على حزب العمال رغم تراجعه بنقطة واحدة من 43% في الاستطلاع السابق إلى 42% في الاستطلاع الحالي.

وحصل حزب العمال على 33% متراجعا بنقطة واحدة بالمئة عن استطلاع 26% نوفمبر السابق، كما تراجع الليبراليون الديمقراطيون أيضا بنقطة واحدة ليحصلوا على 12%.

وارتفع حزب بريكست بنسبة 2% ليحصل على 4%.

وبلغت عينة الاستطلاع 1699 من البالغين في جميع أنحاء المملكة المتحدة وأجري خلال يومي 2 و3 من الشهر الجاري، وفقًا لوكالة بلومبرج للأنباء.