مرتضى منصور: بعد صلاة الجمعة سأكشف المؤامرة ومن وراءها

أعلن مرتضى منصور, رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أنه سيكشف ما أسماه بـ"المؤامرة" عقب صلاة الجمعة.

وقال مرتضى منصور عبر صفتحه الرسمية على "فيسبوك" امس الخميس: "غدًا عقب صلاة الجمعة مرتضى منصور يكشف بالصوت والصورة أبعاد المؤامرة ومن الذي يقف وراءها".

وصرح مرتضى منصور مساء الثلاثاء الماضى، قائلًا: "أجلت الرد على ادعاء المخالفات الوهمية إلى مابعد مباراة الفريق أمام الطلائع حتى لا اشغل اللاعبين وانتظروا الرد غدا بمفاجأة قاسية"، غير أنه لم يخرج للرد بأي شكل من الأشكال.

وقررت وزارة الشباب والرياضة إيقاف مجلس إدارة الزمالك بالكامل واحالته إلى النائب العام، مع تعيين لجنة مؤقتة برئاسة أحمد البكري لحين الانتهاء من التحقيقات أو حلول موعد الانتخابات المقبلة أيهما أقرب.