زيادة أسعار أسطوانات الغاز 10 جنيهات بالمستودعات

قال محمد أبو جرارة نائب رئيس شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن مستودعات بيع أسطونات الغاز بدأت اليوم السبت، تطبيق الأسعار الجديدة، حيث وصل سعر الأسطوانة كبيرة الحجم إلى 140 جنيها بدلا من 130 جنيها، وسعر الأسطوانة صغيرة الحجم إلى 70 جنيها بدلا من 65 جنيها.

وأضاف أبو جرارة، في تصريحات لـ"الشروق"، أن معدلات الإقبال على شراء أسطونات الغاز لم تتأثر بزيادة الأسعار، مؤكدا أن هناك وفرة كبيرة من الأسطوانات بالمستودعات، تكفي احتياجات جميع المواطنين.

وأكد نائب رئيس شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أنه لم يتم التواصل مع الشعبة قبل أو بعد تنفيذ قرار زيادة أسعار أسطوانات الغاز من جانب وزارتي البترول أو التموين، بهدف مناقشة أية تفاصيل خاصة بزيادة الأسعار.