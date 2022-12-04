العدل تنشئ 8 مكاتب للشهر العقاري داخل فروع شركات المحمول بوجه بحري

أصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل، 8 قرارات وزارية بإنشاء مكاتب توثيق جديدة تابعة للشهر العقاري، داخل فروع شركات المحمول الخاصة، ضمن خطة الوزارة للتوسع في إنشاء فروع الشهر العقاري.
• مكتب توثيق فرع أورانج السويس
وينص القرار الأول رقم 8099 لسنة 2022 على إنشاء فرع للتوثيق باسم "فرع توثيق أورانج - السويس" يتبع مكتب الشهر العقارى، والتوثيق بالسويس - ويكون مقره (داخل فرع أورانج الكائن في ١ شـارع الجـلاء) - قسم شرطة السويس - محافظة السويس.
كما ينص القرار على أن يتولى الفرع كافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراؤه أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي فيظـل انعقـاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيا أو نوعيا.
• مكتب توثيق فرع اتصالات بورسعيد
وينص القرار رقم 8100 لسنة 2022 على إنشاء فرع للتوثيق باسم "فرع توثيق اتصالات بورسـعيد" يتبـع مكتـب الـشهر العقاري والتوثيق ببورسعيد - ويكون مقره (داخل فـرع شـركة اتـصالات الكـائن شارع رقم "١٦ "امتداد شارع الجمهورية - أمام معدية بور فؤاد - حى الـشرق - بورسـعيد قسم شرطة الشرق – محافظة بورسعيد.
ويقوم الفرع بكافة أعمال التوثيق المختلفة، فيما عـدا ما استوجب القانون إجراؤه أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي فيظـل انعقـاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيا أو نوعيا.
• مكتب توثيق فرع اتصالات دمنهور
وينص القرار 8101 لسنة 2022 على إنشاء فرع للتوثيق باسم "فرع توثيق اتصالات دمنهور" يتبع مكتب الشهر العقـاري والتوثيق بدمنهور - ويكون مقره (داخل فرع شركة اتصالات الكـائن عقـار رقـم "٤٣" شارع عبد السلام الشاذلى) - قسم شرطة دمنهور - محافظـة البحيـرة.
ويقـوم بكافـة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجـراؤه أمـام دائـرة الاختـصاص المكاني أو النوعي فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفـرع التوثيـق المخـتص مكانيـا أو نوعيا.
• مكتب توثيق فرع اتصالات ميامي
وينص القرار رقم 8102 لسنة 2022 على إنشاء فرع للتوثيق باسم "فرع توثيق اتصالات ميامي" يتبع مكتب الشهر العقـاري والتوثيق بالإسكندرية - ويكون مقره داخل فرع شـركة اتـصالات الكـائن ١٢ شـارع مصطفى النحاس - إسكندر إبـراهيم سـابقًا ميـامي - قـسم شـرطة المنتـزه ثـانٍ - محافظة الإسكندرية.
ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما اسـتوجب القـانون إجراؤه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفـرع التوثيق المختص مكانيا أو نوعيا.
• مكتب توثيق فرع اتصالات المحلة
كما ينص القرار رقم 8103 على أن ينشأ فرع للتوثيق باسم "فرع توثيق اتصالات المحلة " يتبع مكتب الشهر العقـارى والتوثيق بطنطا - ويكون مقره (داخل فرع شركة اتصالات الكائن ١١ شـارع ٢٦ يوليـو أمام قسم ثانى المحلة الكبرى) - محافظة الغربية، ويقوم بكافة أعمال التوثيـق المختلفـة فيما عدا ما استوجب القانون إجراؤه أمام دائرة الاختصاص المكـانى أو النـوعى فيظـل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيا أو نوعيا.
• مكتب توثيق فرع اتصالات كفر الدوار
وينص القرار رقم 8104 لسنة 2022 على إنشاء فرع للتوثيق باسم "فرع توثيق اتصالات كفر الدوار " يتبـع مكتـب الـشهر العقارى والتوثيق بدمنهور - ويكون مقـره (داخـل فـرع شـركة اتـصالات الكـائن بالمدخل الجديد أمام أسواق فتح الله) - قسم شرطة كفـر الـدوار - محافظـة البحيـرة، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القـانون إجـراؤه أمـام دائـرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المخـتص مكانيا أو نوعيا.
• مكتب توثيق فرع اتصالات طنطا
وينص القرار رقم 8105 لسنة 2022 على إنشاء فرع للتوثيق باسم "فرع توثيق اتصالات طنطا" يتبع مكتب الـشهر العقـارى والتوثيق بطنطا - ويكون مقره (داخل فرع شركة اتصالات الكـائن ٦٣ شـارع الجـيش - طنطا) - قسم شرطة ثانى طنطا - محافظة الغربية، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراؤه أمام دائرة الاختصاص المكـانى أو النـوعى فيظـل، انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيا أو نوعيا.
• مكتب توثيق فرع اتصالات المنشية
وأخيراً ينص القرار رقم 8106 لسنة 2022 على أن ينشأ فرع للتوثيق باسم "فرع توثيق اتصالات المنشية" يتبع مكتب الشهر العقـارى والتوثيق بالإسكندرية - ويكون مقره داخل فرع شـركة اتـصالات الكـائن ٤٥ شـارع صفية زغلول - العطارين - محطة الرمل - قسم شرطة العطـارين - محافظـة الإسـكندرية، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القـانون إجـراؤه أمـام دائـرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المخـتص مكانيا أو نوعياً.