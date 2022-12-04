العدل تنشئ 8 مكاتب للشهر العقاري داخل فروع شركات المحمول بوجه بحري

أصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل، 8 قرارات وزارية بإنشاء مكاتب توثيق جديدة ‏تابعة للشهر العقاري، داخل فروع شركات المحمول الخاصة، ضمن خطة الوزارة ‏للتوسع في إنشاء فروع الشهر العقاري.‏



• مكتب توثيق فرع أورانج السويس



وينص القرار الأول رقم 8099 لسنة 2022 على إنشاء فرع للتوثيق باسم "فرع توثيق ‏أورانج - السويس" يتبع مكتب الشهر العقارى، والتوثيق بالسويس - ويكون مقره ‏‏(داخل فرع أورانج الكائن في ١ شـارع الجـلاء) - قسم شرطة السويس - محافظة ‏السويس.‏



كما ينص القرار على أن يتولى الفرع كافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون ‏إجراؤه أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي فيظـل انعقـاد الاختصاص بشأنه لفرع ‏التوثيق المختص مكانيا أو نوعيا.



• مكتب توثيق فرع اتصالات بورسعيد



وينص القرار رقم 8100 لسنة 2022 على إنشاء فرع للتوثيق باسم "فرع توثيق اتصالات ‏بورسـعيد" يتبـع مكتـب الـشهر العقاري والتوثيق ببورسعيد - ويكون مقره (داخل فـرع ‏شـركة اتـصالات الكـائن شارع رقم "١٦ "امتداد شارع الجمهورية - أمام معدية بور فؤاد ‏‏- حى الـشرق - بورسـعيد قسم شرطة الشرق – محافظة بورسعيد.‏



ويقوم الفرع بكافة أعمال التوثيق المختلفة، فيما عـدا ما استوجب القانون إجراؤه أمام دائرة ‏الاختصاص المكاني أو النوعي فيظـل انعقـاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المختص ‏مكانيا أو نوعيا.



• مكتب توثيق فرع اتصالات دمنهور



وينص القرار 8101 لسنة 2022 على إنشاء فرع للتوثيق باسم "فرع توثيق اتصالات ‏دمنهور" يتبع مكتب الشهر العقـاري والتوثيق بدمنهور - ويكون مقره (داخل فرع شركة ‏اتصالات الكـائن عقـار رقـم "٤٣" شارع عبد السلام الشاذلى) - قسم شرطة دمنهور ‏‏- محافظـة البحيـرة.‏

‏ ويقـوم بكافـة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجـراؤه أمـام دائـرة ‏الاختـصاص المكاني أو النوعي فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفـرع التوثيـق المخـتص ‏مكانيـا أو نوعيا.



• مكتب توثيق فرع اتصالات ميامي



وينص القرار رقم 8102 لسنة 2022 على إنشاء فرع للتوثيق باسم "فرع توثيق اتصالات ‏ميامي" يتبع مكتب الشهر العقـاري والتوثيق بالإسكندرية - ويكون مقره داخل فرع ‏شـركة اتـصالات الكـائن ١٢ شـارع مصطفى النحاس - إسكندر إبـراهيم سـابقًا ميـامي - ‏قـسم شـرطة المنتـزه ثـانٍ - محافظة الإسكندرية.‏



ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما اسـتوجب القـانون إجراؤه أمام دائرة ‏الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفـرع التوثيق المختص ‏مكانيا أو نوعيا.‏



• مكتب توثيق فرع اتصالات المحلة

كما ينص القرار رقم 8103 على أن ينشأ فرع للتوثيق باسم "فرع توثيق اتصالات المحلة " ‏يتبع مكتب الشهر العقـارى والتوثيق بطنطا - ويكون مقره (داخل فرع شركة اتصالات ‏الكائن ١١ شـارع ٢٦ يوليـو أمام قسم ثانى المحلة الكبرى) - محافظة الغربية، ويقوم بكافة ‏أعمال التوثيـق المختلفـة فيما عدا ما استوجب القانون إجراؤه أمام دائرة الاختصاص المكـانى ‏أو النـوعى فيظـل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيا أو نوعيا.‏



• مكتب توثيق فرع اتصالات كفر الدوار



وينص القرار رقم 8104 لسنة 2022 على إنشاء فرع للتوثيق باسم "فرع توثيق اتصالات ‏كفر الدوار " يتبـع مكتـب الـشهر العقارى والتوثيق بدمنهور - ويكون مقـره (داخـل فـرع ‏شـركة اتـصالات الكـائن بالمدخل الجديد أمام أسواق فتح الله) - قسم شرطة كفـر ‏الـدوار - محافظـة البحيـرة، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب ‏القـانون إجـراؤه أمـام دائـرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه ‏لفرع التوثيق المخـتص مكانيا أو نوعيا.



• مكتب توثيق فرع اتصالات طنطا



وينص القرار رقم 8105 لسنة 2022 على إنشاء فرع للتوثيق باسم "فرع توثيق اتصالات ‏طنطا" يتبع مكتب الـشهر العقـارى والتوثيق بطنطا - ويكون مقره (داخل فرع شركة ‏اتصالات الكـائن ٦٣ شـارع الجـيش - طنطا) - قسم شرطة ثانى طنطا - محافظة الغربية، ‏ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراؤه أمام دائرة ‏الاختصاص المكـانى أو النـوعى فيظـل، انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المختص ‏مكانيا أو نوعيا.



• مكتب توثيق فرع اتصالات المنشية



وأخيراً ينص القرار رقم 8106 لسنة 2022 على أن ينشأ فرع للتوثيق باسم "فرع توثيق ‏اتصالات المنشية" يتبع مكتب الشهر العقـارى والتوثيق بالإسكندرية - ويكون مقره داخل ‏فرع شـركة اتـصالات الكـائن ٤٥ شـارع صفية زغلول - العطارين - محطة الرمل - قسم ‏شرطة العطـارين - محافظـة الإسـكندرية، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما ‏استوجب القـانون إجـراؤه أمـام دائـرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد ‏الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المخـتص مكانيا أو نوعياً.‏