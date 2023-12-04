أول تعليق من حجازي بعد عودته للمشاركة مع اتحاد جدة

علق أحمد حجازي، قائد اتحاد جدة، على عودته للمشاركة مع العميد في المباريات مجددا بعد فترة غياب طويلة للإصابة بالرباط الصليبي، ومساهمته في فوز العميد على سباهان أصفهان الإيراني والتأهل للدور التالي بدوري أبطال آسيا.

قال أحمد حجازي في تصريحات لقناة ""ssc الرياضية، بعد فوز اتحاد جدة على سباهان أصفهان:" مباراة مهمة جدا بالنسبة لي، أول مباراة بعد فتررة طويلة جدا من الغياب، الحمد لله كنت قادر على العمل الفترة الماضية بشكل جيد من أجل أي فرصة لمساعدة الفريق، وهذا هو المهم خلال هذه الفترة، والحمد لله على المكسب".

أضاف حجازي:" مهم قوي المكسب بالنسبة لنا، نلعب على أرضنا، نكسب ثقة أكثر والمكسب دائما بيجيب مكسب، نحتاج دائما لمواصل سلسلة الانتصارات، والفتة المميز التي نريد أن نعيشها الفترة المقبلة".

أشار أحمد حجازي:" جمهور الاتحاد لا يقصر في المساندة لأي لاعب، عارفين واجبهم ونحن أيضا نعلم واجبنا جيدا، سواء في الإصابة أو في اللعب، أشكر جماهير الاتحاد على التحية والمساندة الدائمة للفريق، على الرغم من تأهلنا للدور التالي لكن تشعر أن المباراة مهمة جدا للجمهور، وسعدا بعودة الجمهور بهذا الشكل قبل كأس العالم للأندية، والأهم بالنسبة لنا أن نأخذ كل مباراة على حدة".

أتم أحمد حجازي:" بالنسبة لي الإصابة أو اللعب، أحاول العمل بشكل احترافي، وملتزم في التدريبات، الحمد لله أشكر ربنا على العودة".