روسيا تشارك في معرض فوود أفريكا بالقاهرة

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تشارك روسيا في معرض فوود أفريكا للمواد الغذائية والمشروبات الذي سيجري في القاهرة في الفترة ما بين 12 و14 ديسمبر المقبل.

وسيشارك المنتجون الروس في نسخة هذا العام تحت علامة صنع في روسيا Made in Russia، وسيقوم بتنظيم الجناح الروسي المركز الروسي للصادرات التابع لمجموعة VEB.RF.

وستُمثل علامة صنع في روسيا هذا العام 19 مُنتجاً روسياً. و الجناح الروسي سيكون في القاعة رقم 3 بمركز مصر للمعارض الدولية و ستزيد مساحته عن 300 متر مربع.

وسيتمكن زوار جناح روسيا من الاطلاع على مختلف أنواع الحبوب، ومنتجات اللحوم والألبان، والتوت الطازج المجمد من جمهورية كاريليا، والحلويات، والسمك المعلب العالي الجودة، ومختلف أنواع الأغذية الأخرى.

كما سيقدم المنتجون الروس في المعرض المعدات والخدمات للصناعات الغذائية.

وسينظم المركز الروسي للصادرات للمشاركين في الجناح الوطني الروسي أكثر من 100 اجتماع ثنائي مع شركاء محتملين.

ويجري المعرض بالتزامن مع معرض Pacpross MEA الذي يعتبر المعرض رقم 1 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال المعالجة والتعليب.