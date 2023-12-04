صحيفة إسرائيلية تكشف عن خلافات بين نتنياهو ووزير دفاعه جالانت

عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤتمرا صحفيا دون وزير دفاعه يوآف جالانت؛ مما ألقى بالظلال على الخلاف الواضح بين الرجلين، حسبما ذكرت وكالة "الأناضول".



وردا على سؤال حول الوضع الراهن، قال نتنياهو: "اقترحت على وزير الدفاع الليلة عقد مؤتمر صحفي مشترك، ولكن قراره كان مختلفا"، في إشارة إلى غياب جالانت.



وفي الأيام الأخيرة، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت، إن هناك خلافات بين نتنياهو وكبار المسئولين في الجيش حول التقييمات والخطط المتعلقة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.



لكن نتنياهو حاول التقليل من أهمية هذه القضية بالقول: "من المهم أن يسمعنا الجمهور".



وأضاف أن القيادة الإسرائيلية متعاونة وتعمل معنا في الحرب ضد غزة، "على حد وصفه".



وبحسب صحيفة "معاريف" العبرية، فإن الخلاف بين نتنياهو وجالانت تعمق بسبب العدوان الحالي –الحرب على حماس- كما يصفونها.



ووفقًا للصحيفة اليومية الإسرائيلية، سعى نتنياهو إلى منع أعضاء آخرين في مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، بما في ذلك جالانت وبيني جانتس، من الظهور وإبراز دورهم في إعادة 110 من الرهائن الإسرائيليين كجزء من صفقة مع حركة المقاومة الفلسطينية حماس.



ويذكر أن جانتس وزير الدفاع السابق وأحد المنافسين السياسيين الرئيسيين لنتنياهو، تم تعيينه وزيرا في مجلس الوزراء الأمني بعد 7 أكتوبر.



وبحسب تحليل الصحيفة: "لم يأت رئيس الوزراء فقط لنقل الرسائل والإجابة على الاستفسارات الصعبة؛ لقد جلب أخبارا إيجابية – وهو إنجاز ملحوظ، وهو الأول منذ الفشل الذريع في 7 أكتوبر".



وتزعم الصحيفة في تقريرها، أن نتنياهو لم يوجه دعوة الحضور والتحدث إلى جالانت أو جانتس؛ لتجنب تقاسم الفضل معهم.



وفي أكتوبر الماضي، حمل نتنياهو، في تغريدة، الجيش وأجهزة المخابرات المسئولية عن الفشل في توقع عملية حماس، لكنه حذف التغريدة لاحقا، واعتذر عن الأمر تحت وطأة انتقادات من داخل الحكومة وخارجها.