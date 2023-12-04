مدرب فولهام: لا نستحق الخسارة أمام ليفربول

قال ماركو سيلفا مدرب فولهام إن فريقه لا يستحق الخسارة أمام ليفربول بنتيجة 3-4 مساء الأحد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

عبر المدرب البرتغالي ،الذي شاهد فريقه يسجل ستة أهداف في آخر مباراتين بالدوري، بعدما أحرز 10 أهداف في 12 مباراة سابقة، عن شعوره بالإحباط جراء الفشل في العودة بنتيجة إيجابية من رحلته إلى ملعب أنفيلد.

وأشار سيلفا في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) "بكل وضوح كنا نستحق نتيجة أفضل".

وأضاف مدرب فولهام "أن تأتي إلى أنفيلد وتقدم هذا الأداء وتنجح في التعادل مرتين ثم تسجل هدفا ثالثا من عمل جماعي رائع في الشوط الثاني، كلها أمور ليست سهلة".

وتابع "كنا نعلم أن المباراة لن تكون تحت سيطرتنا بنسبة 100% أمام منافس بحجم ليفربول وجماهيره المتحمسة، ولكن المباراة كانت تحت سيطرتنا إلى حد ما ".

وأشار ماركو سيلفا في ختام تصريحاته "وبعد كرة طويلة ومتابعة جيدة من لاعبي ليفربول وتسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء في توقيت حاسم، أدركت أن المباراة انتهت".

كان ليفربول انتزع الفوز بتسديدة قوية من ألكسندر أرنولد في الدقيقة 88 ليهدي فريقه انتصارا ثمينا رفع رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثاني.

أما فولهام فقد خسر مباراته الثالثة في آخر أربع جولات من الدوري الإنجليزي ليتراجع للمركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة.